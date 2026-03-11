Hyderabad: పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న యుద్ధ పరిస్థితులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన సరఫరాలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇరాన్కు సంబంధించిన ఉద్రిక్తతలు పెరగడంతో చమురు, గ్యాస్ సరఫరాలో అంతరాయాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ పరిణామాల ప్రభావం భారతదేశంపై కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే ముడి చమురు నిల్వలు తగ్గిపోవడం, గ్యాస్ కొరత పెరగడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. దీనివల్ల వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ల ధరలు పెరగడంతో పాటు సరఫరా కూడా తగ్గుతోంది.
ఇటీవల చెన్నై, బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్లు అందుబాటులో లేకపోవడంతో అనేక హోటళ్లు తాత్కాలికంగా మూసివేయాల్సి వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. కొన్ని చోట్ల హోటళ్లు తెరిచి ఉన్నప్పటికీ, వంటకు ఎక్కువ గ్యాస్ అవసరమయ్యే వంటకాలను మెనూలో నుంచి తొలగించడం ప్రారంభించారు. ఇదే పరిస్థితి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నగరంలో కూడా కనిపిస్తోంది. వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరా నిలిచిపోవడంతో నగరంలోని అనేక హోటళ్లు కార్యకలాపాలను తగ్గించుకోవాల్సి వస్తోంది. ఇప్పటికే కొన్ని హోటళ్లు మూతపడగా, మరికొన్ని మూసివేత దిశగా వెళ్లే పరిస్థితి నెలకొంది.
ఇంకా తెరిచి ఉన్న కొన్ని హోటళ్లలో కూడా మెనూను గణనీయంగా కుదించారు. ఎక్కువ సమయం పట్టే లేదా ఎక్కువ గ్యాస్ వినియోగించే వంటకాలను తాత్కాలికంగా అందుబాటులో ఉంచడం లేదు. ముఖ్యంగా బిర్యానీ, చపాతీ, దోసె, పూరీ వంటి వంటకాలతో పాటు టీ, కాఫీ కూడా కొన్ని చోట్ల నిలిపివేశారు. గ్యాస్ వినియోగాన్ని తగ్గించడానికి హోటల్ యాజమాన్యాలు ఈ నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాయి.
హైదరాబాద్ ఐటీ కారిడార్ హోటల్స్ అసోసియేషన్ కూడా పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని కొన్ని చర్యలు తీసుకుంటోంది. గ్యాస్ వినియోగం ఎక్కువగా ఉండే టీ, కాఫీ వంటి పానీయాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలని కొన్ని హోటళ్లు నిర్ణయించాయి. అలాగే ఎక్కువ నూనె లేదా ఎక్కువ సమయం పట్టే వంటకాలు ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేవని హోటళ్ల వద్ద నోటీసులు కూడా ఉంచుతున్నారు.
చిన్న ఫుడ్ స్టాల్స్ నుంచి స్టార్ హోటల్స్ వరకు చాలా సంస్థలు వంట కోసం పూర్తిగా గ్యాస్ సిలిండర్లపైనే ఆధారపడుతున్నాయి. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న గ్యాస్ నిల్వలు మరికొన్ని రోజుల్లో పూర్తయ్యే అవకాశముందని హోటల్ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ఒకసారి గ్యాస్ సిలిండర్లు అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే కొత్తవి అందుబాటులో లేకపోతే హోటళ్లను తాత్కాలికంగా మూసివేయడం తప్ప మరో మార్గం ఉండదని వారు అంటున్నారు.
ఈ పరిస్థితి హోటళ్లతో పాటు హాస్టళ్లపై కూడా ప్రభావం చూపుతోంది. హైదరాబాద్లోని అనేక పీజీ హాస్టల్స్, మెస్లలో రోజూ పెద్ద ఎత్తున గ్యాస్ వినియోగం జరుగుతుంది. అయితే కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్లు అందుబాటులో లేకపోవడంతో అక్కడ కూడా మెనూను తగ్గిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఎక్కువగా అన్నం, పప్పు, సాంబారు, రసం వంటి సాదాసీదా వంటకాలకే పరిమితం అవుతున్నారు. గ్యాస్ నిల్వలు పూర్తిగా అయిపోతే కొన్ని హాస్టళ్లను కూడా తాత్కాలికంగా మూసివేయాల్సి రావచ్చని యజమానులు చెబుతున్నారు.
గ్యాస్ కొరత ప్రభావంతో హోటళ్లలో టిఫిన్, భోజనాల ధరలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. దోసె, పూరీ, వడ వంటకాల ధరలు రూ.15 వరకు పెరిగాయి. ఇడ్లీ, ఉప్మా వంటి టిఫిన్లపై కూడా సుమారు రూ.10 వరకు పెంపు జరిగింది. పెద్ద రెస్టారెంట్లు మరియు హోటళ్లలో మొత్తం మెనూపై సుమారు 15 శాతం వరకు ధరలు పెరిగినట్లు సమాచారం.
ఈ పరిస్థితి కొనసాగితే విద్యార్థులు, ఉద్యోగార్థులపై తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఎస్ఆర్ నగర్, అమీర్పేట్, కేపీహెచ్బీ, గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్, కొండాపూర్, అశోక్ నగర్, దిల్సుఖ్నగర్ వంటి ప్రాంతాల్లో ఉన్న అనేక హాస్టళ్లలో వేలాది మంది విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు మరియు ఉద్యోగాల కోసం సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులు ఉంటారు. ఒకవేళ హాస్టళ్లు మూసివేస్తే వీరిలో చాలామంది తమ స్వగ్రామాలకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.
ఇదిలా ఉండగా, కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత ప్రభావం ఇతర ప్రధాన నగరాల్లో కూడా కనిపిస్తోంది. బెంగళూరులో హోటల్స్ అసోసియేషన్ ఇప్పటికే కొంతమంది రెస్టారెంట్లు తాత్కాలికంగా మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ముంబైలో కూడా సుమారు 20 శాతం హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు కార్యకలాపాలను నిలిపివేశాయి. అలాగే ఢిల్లీ, బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో కూడా వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్లు అందుబాటులో లేకపోవడంతో కొన్ని హోటళ్లు తాత్కాలికంగా మూసివేయాల్సి వచ్చినట్లు హోటల్ యాజమాన్యాలు చెబుతున్నాయి. గ్యాస్ కొరత కారణంగా తమ వ్యాపారం తీవ్రంగా దెబ్బతింటోందని హోటల్స్ అసోసియేషన్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. సరఫరా పరిస్థితి త్వరగా సాధారణ స్థితికి రాకపోతే మరిన్ని హోటళ్లు మూసివేయాల్సి వచ్చే ప్రమాదం ఉందని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు.