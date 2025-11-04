Real Estate: తెలంగాణలో రెండవ అతిపెద్ద నగరం.. మరో గచ్చిబౌలి అవ్వడం పక్కా.. ఈ ప్రాంతం ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్ల ఫేవరెట్.. ఎక్కడో తెలుసా?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Real Estate: తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించిన అనంతరం..హైదరాబాద్ తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎక్కువగా డెవలప్ మెంట్ కోసం ఫోకస్ పెడుతున్నది వరంగల్ పట్ణణం మీదే. వరంగల్ పట్టణానికి ఇప్పటికే పలు నేషనల్ హైవేలతోపాటు రైల్వే జంక్షన్ కూడా ఉండటంతో ఆ ప్రాంతం చక్కగా అభివ్రుద్ధి చెందుతుందని చెప్పవచ్చు.

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ తర్వాత రెండు అతిపెద్ద నగరం ఏదంటే అది వరంగల్ నగరం అనే చెప్పాలి. నగరం మొత్తం మూడు నగరాల సంగమం కలిసి ఉంటుంది. ఒకప్పుడు దక్షిణ భారతదేశానికి కాకతీయ కాలంలో రాజధానిగా ఉన్న వరంగల్.. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో ఒక ప్రముఖమైన నగరంగా.. రాష్ట్రం ఏర్పడిన తరువాత హైదరాబాద్ తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డెవలప్మెంట్ పరంగా ఎక్కువగా ఫోకస్ పెడుతున్న నగరం వరంగల్ పట్టణం.

  ఇప్పటికే పలు జాతీయ రహదారులతో పాటు రైల్వే జంక్షన్ కూడా ఉండటంతో చక్కటి ఉన్న ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పవచ్చు. దేశంలోని పలు ప్రాంతాలకు వరంగల్ నుంచి నేరుగా రైళ్ల రాకపోకలు ఉన్నాయి. కాజీపేట జంక్షన్ నుంచి న్యూఢిల్లీ వరకు డైరెక్ట్ రైలు వెళ్తుంది. అయితే వరంగల్ పట్టణంలో మరో అతిపెద్ద పరిణామం త్వరలోనే చోటుచేసుకోబోతోంది.  

అదే వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్. ఇప్పటికే వరంగల్ నగరంలో మామూనూరు ప్రాంతంలో ఎయిర్ పోర్టు ఉంది. నైజాం కాలంలోనే వరంగల్ కు విమానాలు వస్తూ పోతుండేవి. ప్రస్తుతం 18 మీటర్ల రన్వే మామునూరు ప్రాంతంలో అందుబాటులో ఉంది. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం మామునూరులో మరో ఎయిర్ పోర్టు ఏర్పాటు చేసేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.

ఈ నేపథ్యంలో అతి త్వరలోనే వరంగల్ పట్టణంలో మరో ఎయిర్ పోర్టు రాబోతుంది. ఇప్పటికే మామునూరు ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేసిన ఎయిర్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా చేతుల్లో దాదాపు 690 ఎకరాల భూమి ఉంది. కాగా మరో 250 ఎకరాల భూమి సేకరణ చేయనున్నారు. ఈ ఎయిర్పోర్ట్ ఖర్చు మొత్తం 500 కోట్లుగా నిర్ణయించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం.

  వచ్చే రెండు మూడు ఏళ్లలో ఈ ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మించే అవకాశము ఉందని కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజారపు రామ్మోహన్ నాయుడు తెలిపారు. దీనికి సంబంధించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం భూ సేకరణ చేపట్టాల్సిన ఉంది. ప్రస్తుతం మామునూరులో విమానాశ్రయం ఏర్పడుతున్న నేపథ్యంలో ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున డెవలప్మెంట్ అయ్యే అవకాశం ఉందని రియల్ ఎస్టేట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.  

ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్ రంగం వరంగల్ పట్టణంలో పెద్ద ఎత్తున విస్తరించి అవకాశం ఉన్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు. విమానాశ్రయం వరంగల్ రైల్వే స్టేషన్ కు కేవలం 7 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉంటుంది. అలాగే హనుమకొండ బస్ స్టేషన్ కి 8 కిలోమీటర్ల దూరంలో.. వరంగల్ ఎంజీఎం ఆసుపత్రికి కేవలం 6 కిలోమీటర్ల దూరంలో మాత్రమే ఉంది.

వరంగల్ పట్టణానికి దక్షిణ భారత ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఎయిర్ పోర్టు చుట్టుపక్క ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున లాజిస్టిక్స్ హోటల్స్ కమర్షియల్ రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్టులు విస్తరించే ఛాన్స్ ఉందని రియల్ ఎస్టేట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. దీనికి తోడు మామునూరు ఎయిర్పోర్ట్ వరంగల్ హైదరాబాద్ హైవే కి అతి సమీపంలోనే ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతాన్ని నెక్స్ట్ ఐటి హబ్ డెవలప్మెంట్ చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా సంకల్పించింది. హైదరాబాద్ తర్వాత వరంగల్ పట్టణం అత్యంత వేగంగా డెవలప్ చెందే ఫీచర్స్ ఉండడంతో ఇది ఇక్కడ ఈ ప్రాంతం వైపు ఇన్వెస్టర్ చూపు పడింది.

  Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.    

