Washing Feet: పడుకునే ముందు నీటితో కాళ్లు కడిగితే జరిగేది ఇదే! ఇవి తెలిస్తే దెబ్బకి అవాక్కవుతారు!

Washing Feet Before Bed Benefits: నిద్రించే ముందు కాళ్లు కడుక్కోవడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయట. అలాంటి ఒక నమ్మకం ఏమిటంటే మనం పడుకునే ముందు పాదాలను కడుక్కోవాలి. పురాతన గ్రంథాలలో ప్రస్తావించబడిన ఈ ఆచారం మనస్సు, శరీరం రెండింటికీ గొప్ప ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది మనకు సానుకూల శక్తిని తీసుకురాగలదని నమ్మకం. అయితే పాదాలు కడుక్కోవడం వల్ల కలిగే లాభాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. పడుకునే ముందు పాదాలు కడుక్కోవడం వల్ల వ్యక్తి జాతకంలో శని స్థానం బలోపేతం అవుతుంది. శని అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు.. పనిలో, వృత్తిలో, ఆర్థికంగా అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. పాదాలు కడుక్కోవడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుందని.. రోజంతా మనలో పేరుకుపోయిన భావోద్వేగ భారాన్ని తొలగించడంలో సహాయపడుతుందని వాస్తు నిపుణులు అంటున్నారు.
గరుడ పురాణం, మనుస్మృతి వంటి పురాతన గ్రంథాలు కూడా నిద్రపోయే ముందు పాదాలను కడుక్కోవడం వల్ల కలిగే ప్రాముఖ్యాన్ని గురించి వివరించాయి. పాదాలను కడుక్కోవడం వల్ల మనస్సు శుద్ధి అవ్వడంతో పాటు అశాంతి తొలగిపోతుంది. ఇది పీడకలల నుండి కూడా ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఇది రాత్రిపూట మంచి నిద్ర పొందడానికి కూడా సహాయపడుతుందని గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం.. రాత్రిపూట పాదాలు కడుక్కోవడం అనేది కుటుంబంలోకి సానుకూలతను నింపడం సహా శరీరాన్ని శుద్ధి చేయడానికి ఒక శక్తివంతమైన మార్గం. ఇది జీవితంలోకి అదృష్టాన్ని తీసుకువస్తుందని, మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుందని, పర్యావరణాన్ని సానుకూలతతో నింపుతుందని నమ్ముతారు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)