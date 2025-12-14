English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Washington Sundar Girlfriend: క్రికెటర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ కాబోయే భార్యని చూశారా? అదిరిపోయే అందంతో పిటపిటలాడిపోతుంది!

Washington Sundar Sahiba Bali: క్రికెటర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ ఇప్పుడు ఓ ఇంటివాడు కాబోతున్నాడట. సాహిబా బాలి.. ఇప్పుడు ఈ పేరు సోషల్ మీడియాలో ప్రతిచోటా వినిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆమె ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆమె క్రికెటర్ వాషింగ్టన్ సుందర్‌తో ప్రస్తుతం డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు రూమర్లు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే ఇంతకీ ఈ సాహిబా ఎవరో..ఏం చేస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సాహిబా బాలితో ఇప్పుడు క్రికెటర్ వాషింగ్టన్ సుందర్‌తో డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు ఇప్పుడు జోరుగా రూమర్లు వస్తున్నాయి. దీంతో ఆమె ఎవరంటూ నెటిజన్లు తెగ సెర్చ్ చేస్తున్నారు. ఆమె ఏం చేస్తుందనే విశేషాలను తెలుసుకుంటున్నారు. 

1994 డిసెంబర్ 5న కాశ్మీరీ కుటుంబంలో జన్మించిన సాహిబా బాలి.. ఢిల్లీ విశ్వవిద్యాలయం నుండి ఎకనామిక్స్‌లో డిగ్రీ పట్టా పొందింది. ఆమె లండన్‌లో మార్కెటింగ్ ప్రోగ్రామ్, ఆక్స్‌ఫర్డ్‌లో బిజినెస్ మేనేజ్‌మెంట్ చేశారు. 

చదువు పూర్తయిన తర్వాత.. సాహిబా తన కెరీర్ ప్రారంభంలోనే జొమాటోలో మార్కెటింగ్ అసోసియేట్‌గా కెరీర్ ప్రారంభించింది. తక్కువ కాలంలోనే సాహిబా అందులో 'బ్రాండ్ మేనేజర్' స్థాయికి ఎదిగింది. సోషల్ మీడియా, ప్రకటనల ద్వారా ఆమె తన ప్రతిభను ప్రదర్శించింది.

సాహిబా సినీ రంగ ప్రవేశం అనుకోకుండా జరిగింది. ఆమె పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడు, ప్రముఖ దర్శకుడు ఇంతియాజ్ అలీ నుండి 'లైలా మజ్ను' (2018) సినిమా ఆడిషన్‌ కాల్ వచ్చింది. ఆ చిత్రంలో బాలి హీరోగా సిస్టర్‌గా నటించింది. లండన్‌లో చదువుతున్న సాహిబా షూటింగ్‌లో పాల్గొనడానికి కాశ్మీర్‌కు వస్తోంది. 

సాహిబా బాలి ప్రతిభ కేవలం యాక్టింగ్‌కే పరిమితం కాకుండా.. 2024లో ఐపీఎల్ వ్యాఖ్యాతగానూ వ్యవహరించి అందర్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ఆ తర్వాత, 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో డిజిటల్ ఇన్‌సైడర్‌ కమ్ యాంకర్‌గా ఆకట్టుకుంది.

