Earn money watching movies: సినిమాలు చూస్తూ డబ్బులు సంపాదించండి.. ఇలా చేస్తే నెలకు రూ.15 వేల వరకు ఆదాయం!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 20, 2026, 09:48 AM IST|Updated: May 20, 2026, 09:58 AM IST

Earn money watching movies:ఇప్పటి రోజుల్లో చాలా మంది ఇంట్లో ఖాళీగా ఉండే సమయంలో మొబైల్‌లో వీడియోలు, సినిమాలు చూస్తుంటారు. అయితే అదే టైమ్‌ను ఉపయోగించి డబ్బులు కూడా సంపాదించవచ్చని చాలా మందికి తెలియదు. కొన్ని ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్ ద్వారా సినిమా ట్రైలర్లు, షార్ట్ వీడియోలు, యాడ్స్ చూస్తూ నెలకు రూ.15 వేల వరకు సంపాదించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఫ్రీక్యాష్ యాప్

ప్రస్తుతం కొన్ని కంపెనీలు తమ సినిమా ట్రైలర్లు, యాడ్స్ లేదా వీడియో కంటెంట్‌ను ఎక్కువ మందికి చూపించేందుకు యూజర్లకు డబ్బులు ఇస్తున్నాయి. మీరు ఆ వీడియోలను చూస్తే పాయింట్లు లేదా క్యాష్ రూపంలో రివార్డ్స్ పొందవచ్చు.

స్వాగ్‌బక్స్

ఫ్రీక్యాష్ ప్రస్తుతం ఎక్కువ మంది ఉపయోగిస్తున్న ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లలో ఒకటి. ఇందులో వీడియోలు చూడటం, గేమ్స్ ఆడటం, చిన్న చిన్న టాస్కులు పూర్తి చేయడం ద్వారా కాయిన్స్ సంపాదించవచ్చు. తర్వాత వాటిని PayPal, క్రిప్టో లేదా గిఫ్ట్ కార్డుల రూపంలో తీసుకోవచ్చు.  

వీడియోలు చూసి డబ్బులు

స్వాగ్‌బక్స్ అనే ప్లాట్‌ఫార్మ్ కూడా బాగా పాపులర్ అయింది. ఇందులో మూవీ ట్రైలర్లు, న్యూస్ వీడియోలు, యాడ్స్ చూస్తే “SB” అనే పాయింట్లు వస్తాయి. తర్వాత ఆ పాయింట్లను డబ్బులు లేదా షాపింగ్ గిఫ్ట్ కార్డులుగా మార్చుకోవచ్చు.

ఇంటి దగ్గర పని

ఇన్‌బాక్స్‌డాలర్స్‌లో వీడియోలు చూసినందుకు నేరుగా డబ్బులు ఇస్తారు. కొత్తగా జాయిన్ అయ్యే వారికి సైన్-అప్ బోనస్ కూడా ఉంటుంది. మూవీ ప్రివ్యూలు, టీవీ షో క్లిప్స్, యాడ్స్ చూస్తూ నెలకు మంచి ఆదాయం సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది.

ఆన్‌లైన్ సంపాదన

కొన్ని మార్కెట్ రీసెర్చ్ కంపెనీలు కొత్త సినిమా ట్రైలర్లపై అభిప్రాయాలు చెప్పేందుకు కూడా డబ్బులు ఇస్తాయి. ఫోకస్ గ్రూప్స్ లేదా మూవీ స్క్రీనింగ్స్‌లో పాల్గొంటే సాధారణ వీడియో ప్లాట్‌ఫార్మ్స్ కంటే ఎక్కువ డబ్బులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.

సినిమా చూసి డబ్బులు సంపాదించడం

స్లైస్ ది పై అనే ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లో కూడా వీడియోలు లేదా మీడియా క్లిప్స్ చూసి రివ్యూలు ఇవ్వవచ్చు. మీ ఫీడ్‌బ్యాక్ ఆధారంగా పేమెంట్ ఇస్తారు. ముఖ్యంగా మూవీ ట్రైలర్లకు రేటింగ్ ఇవ్వడం ద్వారా కూడా సంపాదించవచ్చు.

సంపాదన

అయితే ఈ విధమైన ప్లాట్‌ఫార్మ్స్ ద్వారా వచ్చే ఆదాయం పూర్తిస్థాయి ఉద్యోగానికి ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఖాళీ సమయంలో సైడ్ ఇన్‌కమ్ కోసం మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఏ వెబ్‌సైట్‌లో జాయిన్ అవుతున్నారో ముందుగా పూర్తిగా చెక్ చేసుకోవడం మంచిది. జీ విటికి ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.

