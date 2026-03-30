Weather Update: ఏపీకి పిడుగుల హెచ్చరిక.. భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం.. ఈ జిల్లాల రైతులు, ప్రజలు జాగ్రత్త!

Rain Alert: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పిడుగు పాటు హెచ్చరిక జారీ చేసింది రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ. పలు జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన చేసింది. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో అకాల వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఎండాకాలంలో వానలతో వాతావరణం కాస్త కూల్ అవుతోంది.
ఏపీకి రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ పిడుగు పాటు హెచ్చరిక జారీ చేసింది. రాగల మూడు గంటల్లో ప్రకాశం, మార్కాపురం, నంద్యాల, చిత్తూరు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది.
40 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు వీస్తాయని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ పేర్కొంది. కాగా పిడుగులు పడే అవకాశం ఉండటంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు.
ఉరుములు, మెరుపులు ఉన్నప్పుడు సురక్షితమైన భవనాల్లో తలదాచుకోవాలని జాగ్రత్తలు చెప్పింది. పిడుగులు పడే అవకాశం ఉన్నందున బహిరంగ ప్రదేశాల్లో నిలబడరాదంది. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను వాడటం తగ్గించాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది.
వర్షం పడే సమయంలో చెట్ల కింద, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో, కరెంట్ పోల్స్ కింద, పొంట పొలాల్లో ఉండరాదని సూచించారు. సురక్షితమైన ప్రదేశాల్లోనే తల దాచుకోవాలని జాగ్రత్తలు చెప్పారు.
అకాల వర్షాల నేపథ్యంలో మినుము, మిరప, పసుపు ఇతర పంటలు తడవకుండా భద్రపరుచుకోవాలని రైతులకు సూచన చేసింది రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ.