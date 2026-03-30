English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Weather Update: ఏపీకి పిడుగుల హెచ్చరిక.. భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం.. ఈ జిల్లాల రైతులు, ప్రజలు జాగ్రత్త!

Rain Alert: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పిడుగు పాటు హెచ్చరిక జారీ చేసింది రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ. పలు జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన చేసింది. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో అకాల వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఎండాకాలంలో వానలతో వాతావరణం కాస్త కూల్ అవుతోంది.
 
1 /5

ఏపీకి రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ పిడుగు పాటు హెచ్చరిక జారీ చేసింది. రాగల మూడు గంటల్లో ప్రకాశం, మార్కాపురం, నంద్యాల, చిత్తూరు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది.   

2 /5

40 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు వీస్తాయని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ పేర్కొంది. కాగా పిడుగులు పడే అవకాశం ఉండటంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు.   

3 /5

ఉరుములు, మెరుపులు ఉన్నప్పుడు సురక్షితమైన భవనాల్లో తలదాచుకోవాలని జాగ్రత్తలు చెప్పింది. పిడుగులు పడే అవకాశం ఉన్నందున బహిరంగ ప్రదేశాల్లో నిలబడరాదంది. ​ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను వాడటం తగ్గించాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది.  

4 /5

వర్షం పడే సమయంలో చెట్ల కింద, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో, కరెంట్ పోల్స్ కింద, పొంట పొలాల్లో ఉండరాదని సూచించారు. సురక్షితమైన ప్రదేశాల్లోనే తల దాచుకోవాలని జాగ్రత్తలు చెప్పారు.  

5 /5

అకాల వర్షాల నేపథ్యంలో మినుము, మిరప, పసుపు ఇతర పంటలు తడవకుండా భద్రపరుచుకోవాలని రైతులకు సూచన చేసింది రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ.  

Next Gallery

