Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /జూలై 28 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని లాభాలు.. కలలు నెరవేరే కాలం!

జూలై 28 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని లాభాలు.. కలలు నెరవేరే కాలం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 28, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:55 AM IST

Weekly Horoscope Telugu News: జూలై 27 నుంచి ఆగస్టు 2వ తేది వరకు గ్రహాల కదలికల కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. 

Weekly Horoscope Telugu News: జీవితంలో కలలు కనడం సులభమే.. కానీ ఆ కల నెరవేరే క్షణం కోసం వేచి చూడటంలోనే ఎన్నో సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. అహర్నిశలు కష్టపడి పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు, నిరుద్యోగుల వారికి ఇక ఒక గొప్ప అవకాశం రానే వచ్చేసింది.. జూలై 27 నుంచి ఆగస్టు 2 వరకు మీ ఉద్యోగ, ఆర్థిక జీవితంలో కొన్ని రాశులవారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది..
 

Weekly Horoscope Telugu News1/7

గమనిక..

మొత్తం వారం రోజుల పాటు కొన్ని రాశులవారు ఊహించని ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్న పనుల్లో సులభంగా విజయాలు కూడా సాధిస్తారు. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా సులభంగా తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఉద్యోగాలు చేసేవారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది.

Weekly Horoscope Telugu 2/7

వృషభం (Taurus)

ఈ వారం వృషభ రాశివారికి మీ స్థానం మరింత బలంగా మారుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. పదోన్నతి (Promotion), కొత్త బాధ్యతలు తలుపు తట్టే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.. దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలు, ఒప్పందాలకు ఇది అనుకూలమైన సమయంగా మారుతుంది..

Weekly Horoscope3/7

కర్కాటకం (Cancer)

ఈ వారం కర్కాటక రాశివారికి అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ప్రణాళికలను రహస్యంగా ఉంచుకోవడమే ఈ సమయంలో చాలా మంచిది.. వివేకంతో, ఓర్పుతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఆర్థికంగా మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు.

Stock Market Lucky Signs4/7

కన్యా (Virgo)

దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక భద్రత, పొదుపుతో పాటు ఆస్తుల కొనుగోలుకు శుభసమయంగా భావించవచ్చు.. శ్రమ యాజమాన్యం దృష్టిని ఆకర్షించి.. భవిష్యత్ పురోగతికి బాటలు వేస్తుంది. ముఖ్యంగా అనుకుంటున్న పనుల్లో ఊహించని విజయాలు కూడా సాధించే అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి.   

Horoscope News5/7

సింహం (Leo)

ఈ సమయంలో సింహ రాశివారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా పైఅధికారులు, సహోద్యోగుల నుంచి విశేష ఆదరణ లభిస్తుంది. శ్రమకు తగిన గుర్తింపు దక్కుతుంది. లక్ మీద కాకుండా, సంపాదన నిర్వహణపై దృష్టి పెట్టండి.  

Weekly Horoscope Latest News6/7

మిథునం (Gemini)

కెరీర్‌లో పెద్ద మలుపు రాబోతోంది.. ఉద్యోగ ఇంటర్వ్యూలు, కొత్త అవకాశాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి శుభవార్త అందుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి. ముఖ్యంగా పొందాల్సిన బకాయిలు వసూలవుతాయి.

Weekly Horoscope July 27 To August 27/7

గమనిక..

TAGS:
horoscope
Horoscope News
Weekly Horoscope News
Weekly Horoscope Latest News

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ITR ఫైలింగ్‌కు మరో 3 రోజులే ఛాన్స్.. ఆలస్యం అయితే భారీ ఫైన్ తప్పదు..!!
AY 27 ITR Filing Deadline20 min ago
2
how to check vacant seats in train40 min ago
3
Gold prices45 min ago
4
Parliament session47 min ago
5
Parliament session54 min ago