Weight Loss Diet: సులభంగా బరువు తగ్గే 7 రకాల హెల్తీ డైట్స్..కిలోలు కిలోలు తిన్నా, గ్రాము కూడా బరువు పెరగరు!

బరువు తగ్గడం చాలా కష్టమైన పని అని చాలా మంది అభిప్రాయపడుతున్నారు. కానీ, సరైన ఆహారం, వ్యాయామంతో బరువు తగ్గడం తప్పకుండా సాధ్యమవుతుందని కొందరు నమ్ముతున్నారు. అయితే చాలా త్వరగా బరువు తగ్గేందుకు సహాయపడే కొన్ని ఆహారాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పాలకూర వంటి ఆకుకూరలు తరచుగా తినడం వల్ల బరువు తగ్గేందుకు సహకరిస్తాయి. ఆకుకూరల్లో ఫైబర్, నీరు, ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉండడం వల్ల, ఇది మీ ఆకలిని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ విధంగా మీరు బరువు తగ్గొచ్చు.
చేపలను తినడం వల్ల మనకు ప్రోటీన్, ఒమేగా 3 అధికంగా లభిస్తుంది. ఇలాంటి పోషకాలు జీర్ణక్రియ, జీవక్రియను పెంచడమే కాకుండా ఆకలిని పెంచడంలో ఎంతో సాయం చేస్తాయి.
ఉడికించిన కోడిగుడ్లలో ప్రోటీన్ అధికంగా ఉంటుంది. దీన్ని తిన్న సమయంలో కడుపు నిండినట్లు అనిపించడమే కాకుండా రోజంతా ఎక్కువగా తినేందుకు అంతగా సహకరించదు. దీంతో బరువు తగ్గించే ఆహారం తీసుకునే వారు గుడ్లను కూడా చేర్చుకోవచ్చు.
బెర్రీలలో చక్కెర తక్కువగా, ఫైబర్ అధికంగా, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఎంతో ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల స్వీట్స్ లేదా ఇతర తియ్యటి పదార్థాల ప్రయత్యామ్నాయంగా వీటిని తినొచ్చు.
బీన్స్, చిక్కుళ్లు అద్భుతమైన ప్రోటీన్-రిచ్ ఫుడ్స్ గా పరిగణిస్తారు. ఇవి మీ ఆకలిని అరికట్టడంలో కూడా సహాయపడతాయి.
తృణధాన్యాలు (మొలకెత్తిన విత్తనాలు) నెమ్మదిగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాలు. బరువు తగ్గడానికి సహాయపడే ఆహారాలలో ఇవి కూడా ఒకటి. వీటిలో కొవ్వు కూడా తక్కువగా ఉంటుంది.
ప్రోటీన్, ఫైబర్ అధికంగా ఉండే బాదం, జీడిపప్పులు గింజలను బరువు తగ్గించే ఆహారంలో ఉపయోగించవచ్చు.