Weight Loss Drink: మజ్జిగలో ఇది కలిపి తాగితే పొట్ట మంచులా కరిగిపోతుంది..వేసవిలో ఇంతకంటే మంచి డ్రింక్ ఉంటుందా?

Buttermilk For Weight Loss: మనలో చాలా మంది వేసవి కారణంగా మజ్జిగ ఎక్కువగా తీసుకుంటుంటారు. అయితే ఈ చిన్న అలవాటు కారణంగా మీరు భారీగా బరువు తగ్గొచ్చు. అదెలాగో తెలుసా?
ఈ రోజుల్లో పొట్టచుట్టూ ఉన్న కొవ్వుతో ఇబ్బంది పడేవాళ్లు చాలామంది ఉన్నారు. కొన్నిసార్లు మీరు ఎంత ప్రయత్నించినా పొట్ట చుట్టూ ఉన్న కొవ్వు అస్సలు తగ్గదు. ఎంత కష్టపడినా, ఎన్ని వర్కౌట్స్ చేసినా కొవ్వును కరిగించడం చాలా కష్టంగా మారుతుంది. కానీ, మజ్జిగతో పొట్టను తగ్గించుకోవచ్చు.
మనలో చాలామంది బహుశా ప్రతిరోజూ మన ఆహారంలో మజ్జిగను తీసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ మీ ఈ అలవాటు బరువు తగ్గడంలో సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది.
మజ్జిగలో వెన్న, మీగడ వల్ల చాలా మంది తాగేందుకు ఇష్టపడరు. కానీ, ఆ మజ్జిక మన శరీరానికి అనేక ప్రయోజనాలను సమకూరుస్తుంది. అదే విధంగా బరువు తగ్గేందుకు కూడా సహకరిస్తుంది. 100 మిల్లీలీటర్ల మజ్జిగ సుమారుగా 40 కేలరీల శక్తిని అందిస్తుంది.
మజ్జిగను ఎక్కువ నీటితో కలిపి తయారు చేస్తారు కాబట్టి.. పాలతో పోలిస్తే దానిలో కొవ్వు, కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఇది ప్రోటీన్, కాల్షియంకు మంచి మూలంగా మారుతుంది. అంతేకాకుండా మజ్జిగలోని ప్రోబయోటిక్స్ ఆరోగ్యకరమైన పేగు బ్యాక్టీరియాను పెంచుతాయి.
ఇది జీర్ణక్రియకు, నిర్విషీకరణకు కూడా సహాయపడుతుంది. పొట్ట కొవ్వు కరగడానికి ఇది కూడా ప్రధాన కారణంగా మారుతుంది.
ఇప్పుడు ఈ మజ్జిగలో మెంతులను కలిపి తాగండి. బరువు తగ్గడంలో, కొవ్వును కరిగించడంలో మెంతులు కూడా చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. మీరు మజ్జిగ, మెంతులు రెండింటినీ కలిపి తీసుకుంటే.. అది మీ పొట్ట, నడుములోని కొవ్వును కరిగించడానికి సహాయపడుతుంది.