  Weight Loss Drinks: జిమ్ వెళ్లాల్సిన పనిలేదు..ఈ 5 డ్రింక్స్‌తో ఒకే నెలలో 3 కిలోల బరువు మటాష్..ఒక్కసారి ట్రై చేయండి!

Juice for Weight Loss: బరువు తగ్గడం అంటే కేవలం జిమ్‌లో గంటల తరబడి కష్టపడటం లేదా కఠినమైన డైటింగ్ చేయడం మాత్రమే కాదు. మన వంటింట్లో లభించే వస్తువులతో తయారుచేసుకునే కొన్ని సహజసిద్ధమైన పానీయాల ద్వారా కూడా సులభంగా బరువు తగ్గవచ్చు. ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా, నిత్యం మనం తీసుకునే ఆహారంలో ఈ 5 రకాల డ్రింక్స్ చేర్చుకోవడం వల్ల నెలలో 3 కిలోల వరకు బరువు తగ్గే అవకాశం ఉంది. 
1. నిమ్మరసం - తేనె (Lemon & Honey Water) నిమ్మరసాన్ని 'అమృతం'తో పోలుస్తారు. ప్రతిరోజూ ఉదయం పరగడుపున గ్లాసు గోరువెచ్చని నీటిలో సగం నిమ్మకాయ రసం, ఒక స్పూన్ తేనె కలుపుకుని తాగాలి. ఇది శరీరంలోని వ్యర్థాలను (Toxins) బయటకు పంపి, పొట్ట చుట్టూ ఉన్న కొవ్వును వెన్నలా కరిగిస్తుంది. కానీ, గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు నిమ్మకాయను వాడే ముందు జాగ్రత్త వహించాలి.

2. జీలకర్ర నీరు (Jeera Water) జీలకర్ర జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. రాత్రిపూట ఒక గ్లాసు నీటిలో ఒక చెంచా జీలకర్రను నానబెట్టాలి. ఉదయాన్నే ఆ నీటిని మరిగించి, వడకట్టి గోరువెచ్చగా తాగాలి. ఇది మెటబాలిజం రేటును పెంచి, నెల రోజుల్లోనే మీ పొట్ట తగ్గడాన్ని గమనించేలా చేస్తుంది.

3. గ్రీన్ టీ (Green Tea) యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉండే గ్రీన్ టీ బరువు తగ్గించే వారికి ఒక వరం. ఉదయం బ్రేక్‌ఫాస్ట్ చేసిన రెండు గంటల తర్వాత లేదా సాయంత్రం వేళల్లో చక్కెర లేకుండా గ్రీన్ టీ తీసుకోవాలి. ఇది శరీరంలోని క్యాలరీలను వేగంగా బర్న్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది.

4. కొబ్బరి నీళ్లు (Coconut Water) ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఈ పానీయంలో కేలరీలు చాలా తక్కువ, పొటాషియం చాలా ఎక్కువ. రోజులో ఎప్పుడైనా ఒక గ్లాసు కొబ్బరి నీళ్లు తాగవచ్చు. ఇది శరీరానికి తక్షణ శక్తిని ఇస్తూనే, అనవసరమైన ఆకలిని నియంత్రించి బరువు తగ్గడానికి తోడ్పడుతుంది.

5. సోంపు నీరు (Fennel Water) సోంపు గింజలను నీటిలో మరిగించి కషాయంలా చేసుకుని తాగాలి. సోంపు నీరు తాగడం వల్ల ఆకలి అదుపులో ఉంటుంది. దీనివల్ల మనం అతిగా తినకుండా ఉంటాం, ఫలితంగా బరువు సులభంగా తగ్గుతాము.

ఈ పానీయాలతో పాటు మెరుగైన ఫలితాల కోసం ఈ చిన్నపాటి మార్పులు చేసుకోండి. రోజుకు కనీసం 30 నిమిషాల పాటు నడక ఉండాలి. రాత్రిపూట 7-8 గంటల గాఢ నిద్ర అవసరం. చక్కెర (Sugar) వినియోగాన్ని వీలైనంత వరకు తగ్గించాలి.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్నవి కేవలం సాధారణ సమాచారం మాత్రమే. ఏదైనా అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు లేదా అలర్జీలు ఉన్నవారు ఈ పానీయాలను తీసుకునే ముందు తప్పనిసరిగా డాక్టరును సంప్రదించాలి. వీటిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

