Fat Melting: ఉదయాన్నే ఈ 5 డ్రింక్స్ తాగితే బరువు వెంటనే తగ్గిపోతారు?

How to loss Weight By Drinks: ఆధునిక కాలంలో చాలా మంది స్థూలకాయంతో బాధపడుతున్నారు. కొందరు ఏ ట్రిక్స్ ఫాలో అయినా బరువు తగ్గడం వల్ల కాదు. అయితే ఉదయాన్నే ఈ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల బరువును నియంత్రించుకునే అవకాశం ఉంది. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
చియా లేదా సబ్జా గింజల్లో ఫైబర్, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఉదయం వీటిని తినడం వల్ల బరువు తగ్గవచ్చు.    

ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ - ఉదయం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ ను నీటిలో కలిపి తాగడం వల్ల ఆకలిని నియంత్రించవచ్చు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను స్థిరీకరించవచ్చు.    

నిమ్మకాయ నీరు - ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నిమ్మకాయ నీటితో రోజును ప్రారంభించడం వల్ల జీవక్రియ మెరుగుపడుతుంది.     

అల్లం టీ - అల్లం జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది. అల్లం టీ తాగడం వల్ల బరువు తగ్గవచ్చు.      

కొబ్బరి నీరు - కొబ్బరి నీరు శరీరానికి అవసరమైన హైడ్రేషన్ అందిస్తుంది. ఇందులో కేలరీలు కూడా తక్కువగా ఉంటాయి. ఇది జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది. అవసరమైన ఎలక్ట్రోలైట్లను అందిస్తుంది.    

(గమనిక: ఈ వార్త సాధారణ సమాచారం ఆధారంగా రూపొందించబడింది. దీన్ని అనుసరించే ముందు వైద్యుని సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)   

