Weight Loss: వామ్మో 93 నుంచి 50 కిలోలు బరువు తగ్గిన హౌస్‌ వైఫ్‌.. ఎలానో తెలుసా?

Sushma Pachouri Burns 43 KGs Weight From 93 KGs To 50 KGs: అధిక బరువుతో బాధపడేవారు సులభంగా బరువు తగ్గాలనుకుంటే సాధ్యమే. ఓ వివాహిత అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేసి 93 కిలోల నుంచి 50 కిలోల బరువు తగ్గింది. అప్పట్లో లావుగా ఉన్న ఆమె ఇప్పుడు స్లిమ్గా మారి అందరినీ షాక్కు గురి చేసింది. ఆమె బరువు తగ్గుదల ప్రయాణాన్ని చూద్దాం.
పెళ్లయిన గృహిణి అధిక బరువుతో బాధపడుతుండేది. నలుగురిలోకి వెళ్లాలంటే జంకుతుండేది. శుభకార్యాలకు వెళ్లాలన్నా ఇబ్బందులకు గురయ్యేది. తన బరువు తనకు శాపంగా మారింది. తన ఆలోచనకు పదును పెట్టి బరువు తగ్గడానికి యుద్ధమే చేసింది. ఫలితంగా ఆమె 93 కిలోల నుంచి 50 కిలోల బరువు తగ్గింది. ఆ రహాస్యం ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
చత్తీస్గడ్లోని రాయ్పూర్కు చెందిన సుష్మ పచౌరి ప్రస్తుతం ఫిట్నెస్ కోచ్గా.. వెయిట్ లిఫ్టింగ్ నిపుణురాలిగా గుర్తింపు పొందారు. కానీ గతంలో ఆమె అధిక బరువుతో బాధపడ్డారు. 93 కిలోల అధిక బరువుతో ఉన్న ఆమె ధృడ సంకల్పంతో బరువు తగ్గారు. 43 కిలోల బరువు తగ్గి స్లిమ్గా మారారు.
జిమ్లో వర్కౌట్లతోపాటు వ్యాయామం, ఆహార సమతుల్యం పాటించి సుష్మ పచౌరి విజయవంతంగా బరువు తగ్గారు. 18 ఏళ్లకే తల్లిగా మారిన సుష్మ ప్రస్తుతం కంటెంట్ క్రియేటర్, ఫిట్నెస్ కోచ్గా రాణిస్తున్నారు.
సుష్మ ప్రధానంగా వెయిట్లిప్టింగ్తో తన అధిక బరువు సమస్యను అధిగమించారు. వాస్తవంగా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చేయాలంటే మహిళలు వెనుకంజ వేస్తారు. పురుషుల మాదిరి శరారీకృతి మారుతుందని భయపడతారు. కానీ సుష్మ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సుమారు 43 కిలోల మేర తగ్గి అందరినీ ఆశ్చర్యపోయేలా చేసింది. అంతలా సంతరించుకున్న తన శరీర మార్పు గురించి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకున్నారామె.
తాను ఇంట్లో వండిన ఆహారం తీసుకోవడంతోపాటు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామాలు చేసి బరువు తగ్గినట్లు సుష్మ పచౌరి చెబుతోంది. సోమరితనం లేకుండా.. ఒత్తిడికి దూరమయ్యేందుకు వ్యాయమాలు, జిమ్కు వెళ్తానని చెబుతున్నారు.