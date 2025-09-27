English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Weight Loss: 30 సంవత్సరాలు దాటేసి బరువు తగ్గాలని చూస్తున్నారా.. అయితే ఈ 6 సూచనలు పాటించాల్సిందే..

Weight Loss Tips : 30 సంవత్సరాలు దాటాక బరువు తగ్గడం కొంచెం కష్టంగా మారుతుంది. వయస్సు పెరుగుతున్న కొద్దీ మెటబాలిజం తగ్గిపోతుంది. దీంతో శరీరంలో కొవ్వు వేగంగా పేరుకుంటుంది. అయితే కొన్ని చిన్న చిన్న మార్పులు చేస్తే సులభంగా బరువు నియంత్రణలో ఉంచుకోవచ్చు.
తెల్ల బియ్యం, మైదా, ఎక్కువ చక్కెర ఉన్న పదార్థాలు తగ్గించాలి. బదులుగా మిల్లెట్లు, బ్రౌన్ రైస్, గోధుమల ఆహారం తీసుకుంటే శరీరానికి కావలసిన ఫైబర్ లభిస్తుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.

రోజుకు కనీసం 30 నిమిషాలు నడక, యోగా లేదా వ్యాయామం చేయాలి. ఇది కాలరీలు కరిగించడమే కాకుండా రక్తప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది.

రోజంతా సరిపడా నీరు తాగితే శరీరంలో టాక్సిన్స్ బయటకు పోతాయి. అదేవిధంగా తినాలన్న భావన తగ్గిపోతుంది. దీంతో అదనపు కేలరీలు తగ్గుతాయి.

రోజుకు 7 నుంచి 8 గంటల నిద్ర తీసుకోవాలి. నిద్రలేమి హార్మోన్ అసమతుల్యతకు దారితీస్తుంది. ఇది బరువు పెరగడానికి కారణమవుతుంది.  

స్ట్రెస్ పెరిగితే కార్టిసోల్ హార్మోన్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఇది కడుపు చుట్టూ కొవ్వు పేరుకునేలా చేస్తుంది. అందుకే ధ్యానం, ప్రాణాయామం వంటివి చేయడం మంచిది.

మీల్స్‌ని స్కిప్ చేయకుండా సమయానికి తినాలి. ఎక్కువసేపు ఆకలిగా ఉంచితే తర్వాత ఎక్కువ తినే ప్రమాదం ఉంటుంది. మొత్తానికి, 30 ఏళ్లు దాటాక బరువు తగ్గడం అసాధ్యం కాదు. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, క్రమమైన వ్యాయామం, మంచి నిద్ర, స్ట్రెస్ లేని జీవనం ఉంటే ఎప్పటికీ ఫిట్‌గా ఉండొచ్చు.

