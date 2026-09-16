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Weight Loss Tips: బరువు తగ్గాలంటే రోజూ గంటల కొద్దీ వర్కౌట్ అవసరం లేదు.. ఇలా చేస్తే చాలు!

Written ByVishnupriya
Published: Sep 16, 2026, 09:26 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 09:26 PM IST

Weight Loss Tips: బరువు తగ్గాలంటే ఎక్కువసేపు ట్రెడ్‌మిల్‌పై నడవడం లేదా కార్డియో చేయడం మాత్రమే అవసరం లేదు. వ్యాయామంలో స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ లేదా వెయిట్ ట్రైనింగ్ కూడా ముఖ్యమైన భాగం. ఇది కండరాలను బలంగా ఉంచడంలో, శరీరాన్ని ఫిట్‌గా మార్చడంలో సహాయపడుతుంది. అయితే బరువు తగ్గడానికి వ్యాయామంతో పాటు ఆహారం, నిద్ర, రోజువారీ జీవనశైలి కూడా ముఖ్యమే.

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వెయిట్ ట్రైనింగ్ ఎందుకు చేయాలి?

డంబెల్స్, రెసిస్టెన్స్ బ్యాండ్స్, ఇతర బరువులు లేదా మన శరీర బరువుతో చేసే వ్యాయామాలను స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ అంటారు. బరువు తగ్గే సమయంలో కండరాలు తగ్గిపోకుండా కాపాడుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. క్రమం తప్పకుండా స్ట్రెంగ్త్ వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల శరీరం బలంగా మారుతుంది. రోజువారీ పనులు చేయడం కూడా సులభంగా ఉంటుంది.  

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వారానికి ఎన్ని రోజులు చేయాలి?

ప్రారంభంలో ప్రతిరోజూ వెయిట్ ట్రైనింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వారానికి 2 లేదా 3 రోజులు ఫుల్ బాడీ వ్యాయామాలు చేయడం ద్వారా మొదలు పెట్టవచ్చు. కాళ్లు, నడుము, వీపు, ఛాతీ, భుజాలు, చేతులు, పొట్ట వంటి ప్రధాన కండరాలకు వ్యాయామం అందేలా చూసుకోవాలి. వ్యాయామాల మధ్య శరీరానికి విశ్రాంతి ఇవ్వడం కూడా చాలా ముఖ్యం. క్రమం తప్పకుండా చేయడం, ఒకేసారి ఎక్కువ వ్యాయామం చేయడం కంటే ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.  

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ఎంత బరువుతో ప్రారంభించాలి?

మొదట్లో చాలా ఎక్కువ బరువులు ఎత్తాల్సిన అవసరం లేదు. తక్కువ బరువుతో ప్రారంభించి సరైన పద్ధతిలో వ్యాయామం చేయాలి. చివరి కొన్ని రిపీట్స్ కాస్త కష్టంగా అనిపించేంత బరువు సరిపోతుంది. అయితే శరీర భంగిమ లేదా వ్యాయామం చేసే విధానం మారిపోయేంత బరువును ఎంచుకోకూడదు. సాధారణంగా ఒక్కో వ్యాయామాన్ని 8 నుంచి 12 రిపీట్స్ చేయవచ్చు. శరీరం అలవాటు పడిన తర్వాత క్రమంగా సెట్లు లేదా బరువును పెంచుకోవచ్చు.  

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ప్రారంభించేవారికి సులభమైన వ్యాయామాలు

బాడీవెయిట్ స్క్వాట్స్, గ్లూట్ బ్రిడ్జెస్, ఇన్‌క్లైన్ పుష్‌అప్స్, డంబెల్ రోస్ వంటి వ్యాయామాలతో ప్రారంభించవచ్చు. తరువాత గోబ్లెట్ స్క్వాట్స్, డంబెల్ డెడ్‌లిఫ్ట్స్, షోల్డర్ ప్రెస్ వంటి వ్యాయామాలను చేర్చుకోవచ్చు.  

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కార్డియో, ఆహారం కూడా ముఖ్యం

వెయిట్ ట్రైనింగ్‌తో పాటు వేగంగా నడవడం, సైక్లింగ్ వంటి కార్డియో వ్యాయామాలు కూడా చేయవచ్చు. బరువు తగ్గడంలో ఆహారం చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. సమతుల్యమైన ఆహారం తీసుకుంటూ, అవసరానికి మించి కేలరీలు తీసుకోకుండా ఉండాలి. ముఖ్యంగా ప్రారంభంలో పరిపూర్ణమైన వర్కౌట్ కోసం ప్రయత్నించకుండా, చిన్నగా మొదలుపెట్టి క్రమంగా కొనసాగించడం మంచిది. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య ఉంటే వ్యాయామం ప్రారంభించే ముందు వైద్య నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

TAGS:
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Weight Loss Tips
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Fat Loss

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