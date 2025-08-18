Weight Loss tips: అధిక బరువు తగ్గడానికి ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని సింపుల్ చిట్కాలు..

Weight Loss tips with out effects: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎక్కువ మంది ప్రజలు అధిక బరువుతో బాధపడుతున్నారు. బరువు తగ్గడానికి చేయని ప్రయత్నాలు ఉండవు. అయితే ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా జపనీస్ అలవాట్ల కారణంగా ఆరోగ్యంగా సింపుల్ గా ఇలా బరువు తగ్గండి.
1. నెమ్మదిగా మనసుతో తినడం.. అత్యంత ప్రభావవంతమైన జపనీస్ అలవాట్లలో ఒకటి నెమ్మదిగా నమిలి తింటుంటారు. ప్రతి పదార్ధాన్ని ఆస్వాదించి తింటారు. తొందరపడి భోజనం చేయడానికి బదులుగా, వారు రుచులను ఆస్వాదించడానికి వారు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతారు. ఇలా చేయడం మూలానా.. జీర్ణక్రియ వేగాన్ని పెంచుతుంది. కడుపు నిండినట్టు సూచించడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. అతిగా తినడం తగ్గిస్తుంది. నెమ్మదిగా తినడం వలన సహజంగా తక్కువ కేలరీలు ఉపయగపడతాయి. ఇది మెరుగైన జీర్ణక్రియకు దారితీస్తుందని పరిశోధనల్లో వెల్లడవైన వాస్తవం.
2. పోషకాలతో కూడిన ఆహారం.. జపనీయులు తినే ఆహారంలో ఎక్కువ పోషకాలు ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. ముఖ్యంగా సాంప్రదాయ భోజనంలో తరచుగా బియ్యం, కూరగాయలు, చేపలు, పులియబెట్టిన వాటిని ఆహారంలో భాగంగా చేసుకొని మరి తింటారు. ఇవి అదనపు కేలరీలు లేకుండా ప్రోటీన్, ఫైబర్, శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలను అందిస్తుంది. అంతేకాదు వడ్డించుకునేటపుడే తక్కువగా వడ్డన చేసుకుంటారు. ఇది కూడా సహజంగా బరువు పెరగకుండా నిరోధించడంలో సహాయపడుతుంది.
3. వ్యాయామం.. రోజువారీ కదలికలు. జపాన్లో శారీరక శ్రమ రోజువారీ జీవితంలో ఓ భాగంగా చేసుకుంటారు. జిమ్ వ్యాయామాలపై మాత్రమే ఆధారపడటానికి బదులుగా, జపనీస్ నడక, సైకిల్ తొక్కడం, రోజంతా చురుకుగా ఉండటం. టోక్యో వంటి నగరాల్లో, నడక అనేది ఒక సాధారణ రవాణా విధానంగా మారింది. ఇది ప్రజలు చురుకుగా ఉంచడంలో దోహద పడుతుంది. దీర్ఘకాలిక బరువు పెరగకుండా ఉండటంలో సహాయం చేస్తుంది.
4. 'హరా హచి బు' నియమం.. సామాన్య జపనీస్ సూత్రం, 'హరా హచి బు' అంటే "మీరు కడుపులో 80% నిండినంత వరకు తినడం వారి జీవన శైలిలో ఓ భాగం. ఈ అలవాటును ఆచరించడం వల్ల అతిగా తినడం అనేది బాగా తగ్గుతుంది. శరీరం ఆహారాన్ని సరిగ్గా జీర్ణం చేసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. 80% మాత్రమే తిని.. ఆ తర్వాత ఆపేస్తుంటారు. మెరుగైన బరువు నియంత్రణకు ఇది మేలిమి చిట్కాగా భావిస్తుంటారు
5. తక్కువ చక్కెర, ఎక్కువ గ్రీన్ టీ.. పాశ్చాత్య ఆహారాలలో చక్కెర పానీయాలు ఎక్కువగా తీసుకోరు. జపనీయులు ఎక్కువగా గ్రీన్ టీని ఇష్టపడతారు, ఇది యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు జీవక్రియను పెంచడం దోహద పడుతుంది. ఇక గ్రీన్ టీ కొవ్వును కరిగించడంతో జీర్ణక్రియను పెంచడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తుందనేది శాస్త్రీయంగా నిరూపించబడింది.
6. మెరుగైన పోషకాహారం కోసం సీజనల్ ఈటింగ్.. జపనీయులు సీజనల్ ఈటింగ్కు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. యేడాది పొడవునా లభించే తాజా, స్థానికంగా లభించే పండ్లు, కూరగాయాలను ఆహారంలో భాగంగా తీసుకుంటారు. సీజనల్ ఈటింగ్ సహజంగా వైవిధ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. బరువు పెరగడానికి దోహదపడే అనారోగ్యకరమైన ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలను నివారించడానికి సహాయపడుతుంది.
7. మితంగా సామాజికంగా తినడం.. జపాన్లో భోజనం తరచుగా కుటుంబం, స్నేహితులతో కలిసి చేస్తుంటారు. అది కూడా బుద్ధిపూర్వకంగా తినడం వారి సహజమైన పద్ధతి. అతిగా తినడం నివారించడానికి ఇది దోహద పడుతుంది. స్క్రీన్ ముందు ఒంటరిగా తినడంతో పోలిస్తే సామాజిక వాతావరణంలో భోజనం చేసేటప్పుడు ప్రజలు తక్కువ తింటారని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. ఈ జపనీస్ జీవనశైలి ద్వారా ఆహారంతో ఆరోగ్యకరమైన సంబంధాన్ని పెంచుకోవచ్చు, అధిక బరువు బారిన పడకుండా మనల్ని కాపాడుకోవచ్చు.