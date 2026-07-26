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Weight Loss Tips: వాకింగ్ Vs రన్నింగ్..ఫాస్ట్‌గా బరువు తగ్గాలంటే ఏది బెస్ట్?

Written ByHarish Darla
Published: Jul 26, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:53 PM IST

Natural Weight Loss Tips: బరువు తగ్గడం సహా ఫిట్‌గా ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు వాకింగ్, రన్నింగ్ ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. కానీ, పొట్ట చుట్టూ పేరుకుపోయిన కొవ్వును తగ్గించేందుకు ఏది బెస్ట్ అనేది చెప్పడం అంత సులభం కాదు.

Natural Weight Loss Tips1/7

నడక vs పరుగు 

ఈ రోజుల్లో చాలా మంది యువత అధిక బరువుతో బాధపడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అలాంటి అధిక బరువును తగ్గించుకునేందుకు పెద్ద సవాలుగా మారింది. ఏది తిన్నా రోజురోజుకు బరువు పెరిగిపోతున్నామని అనేక మంది ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ కారణంగా వారిలో చాలామంది  యోగా, వర్కౌట్స్, రన్నింగ్, జాగింగ్, వాకింగ్ వంటివి చేస్తుంటారు.

how to Weight Loss2/7

బరువు తగ్గడానికి, ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి వాకింగ్, రన్నింగ్ ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మారాయి. కానీ, పొట్ట కొవ్వు తగ్గడానికి ఏది మంచిదో చెప్పడం కష్టమే. కానీ, పొట్ట తగ్గించేందుకు అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి. 

Belly Fat Exercise3/7

క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం, సమతుల్య ఆహారం, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి వంటివి శరీరంలోని కొవ్వును తగ్గించడంలో సాయపడతాయి. కాబట్టి వాకింగ్, రన్నింగ్ అనేవి రెండు వేర్వేరు ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటాయి. 

Walking vs Running4/7

రన్నింగ్ అనేది అధిక తీవ్రత గల వ్యాయామం, కాబట్టి ఇది నడక కంటే తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ కేలరీలను దహిస్తుంది. మీకు సమయం తక్కువగా ఉండి, శారీరకంగా పరుగెత్తగలిగితే, పరుగు ఒక మంచి ఎంపిక.

Calorie Deficit5/7

నడక అనేది ఎక్కువసేపు చేయగలిగే ఒక వ్యాయామం. దీనికి ఎలాంటి ప్రత్యేక పరికరాలు అవసరం లేదు. దాదాపు అన్ని వయసుల వారు, అన్ని ఫిట్‌నెస్ స్థాయిల వారు దీనిని చేయవచ్చు. ప్రతిరోజూ 30 నుండి 60 నిమిషాల పాటు నడవడం వల్ల కొద్ది రోజుల్లోనే బరువు, శరీరంలోని కొవ్వును తగ్గించుకోవచ్చు.  

How to weight loss in 7 days6/7

నడవడం లేదా పరుగెత్తడం వల్ల పొట్ట కొవ్వు నేరుగా తగ్గదని గమనించడం ముఖ్యం. క్రమమైన శారీరక శ్రమ, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం మీరు త్వరగా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడతాయి.  

How do I lose my weight fast7/7

(గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం సమాచాం కోసం సేకరించిన పొందుపరిచినది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుల సలహ తీసుకోవడం ఉత్తమం. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

TAGS:
Natural Weight Loss Tips
How To Weight Loss
Belly Fat Exercise
walking vs running
Calorie Deficit
Health Tips
Fitness
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