Condoms Shortage: గ్యాస్, పెట్రోల తర్వాత ఇండియాలో కాండోమ్స్ కొరత.. ఈ కర్మ ఏందిరా బాబు..!

War Impact on Condoms : పశ్చిమ ఆసియాలో జరుగుతున్న యుద్ధం ప్రభావం ఇప్పుడు భారతదేశంలో కూడా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా సాధారణ ప్రజలు ఉపయోగించే కొన్ని వస్తువులపై దీని ప్రభావం ఎక్కువగా పడుతోంది. తాజాగా కండోమ్ తయారీపై కూడా ఈ యుద్ధం ప్రభావం పడిందని కంపెనీలు చెబుతున్నాయి.
భారతదేశంలో ప్రముఖ కండోమ్ తయారీ సంస్థలైన HLL Lifecare మరియు Mankind Pharma ఈ సమస్యను వెల్లడించాయి. కండోమ్ తయారీలో ఉపయోగించే కొన్ని ముఖ్యమైన ముడి పదార్థాలు ఇప్పుడు సులభంగా అందుబాటులో లేవని వారు చెబుతున్నారు.
కండోమ్ తయారీలో సిలికాన్ ఆయిల్ చాలా ముఖ్యమైనది. ఇది లూబ్రికేషన్ కోసం ఉపయోగిస్తారు. కానీ ప్రస్తుతం ఈ సిలికాన్ ఆయిల్ సరఫరా కష్టంగా మారింది. అలాగే అమోనియా అనే రసాయనం కూడా చాలా అవసరం. ఇది రబ్బర్ను స్థిరంగా ఉంచడానికి మరియు కండోమ్ చిట్లిపోకుండా ఉండటానికి ఉపయోగపడుతుంది.
ఇప్పుడు ఈ అమోనియా ధరలు 40 నుండి 50 శాతం వరకు పెరిగాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం గల్ఫ్ దేశాల నుండి సరఫరా తగ్గిపోవడం. సౌదీ అరేబియా, ఖతార్, ఒమాన్ వంటి దేశాల నుండి భారత్కు సుమారు 86 శాతం అమోనియా దిగుమతి అవుతుంది. కానీ యుద్ధం కారణంగా Strait of Hormuz మార్గంలో రవాణా సమస్యలు ఏర్పడ్డాయి.
ఇది మాత్రమే కాదు, కండోమ్ ప్యాకింగ్లో ఉపయోగించే అల్యూమినియం ఫాయిల్, ప్లాస్టిక్ వంటి పదార్థాల సరఫరా కూడా ప్రభావితమైంది. ఈ కారణంగా తయారీ ఖర్చులు భారీగా పెరిగాయి.
దీని ఫలితంగా కండోమ్ ధరలు త్వరలోనే పెరగే అవకాశం ఉంది. భారత్లో కండోమ్ మార్కెట్ విలువ సుమారు 1.7 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది. ధరలు పెరిగితే ప్రజలు కొనుగోలు చేయడానికి వెనుకడుగు వేయవచ్చు.
డాక్టర్లు చెబుతున్నది ఏమిటంటే, కండోమ్ వినియోగం తగ్గితే జనాభా పెరుగుదల మరియు లైంగిక వ్యాధులు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. అందువల్ల ఈ సమస్యను త్వరగా పరిష్కరించాల్సిన అవసరం ఉంది.