/Suvendu Adhikari: సువేందు అధికారి ఆస్తులు ఇవే.. తులం బంగారం లేని బెంగాల్‌ కొత్త సీఎం

West Bengal CM Suvendu Adhikari Net worth And Assets Details: పశ్చిమ బెంగాల్లో తొలి బీజేపీ ప్రభుత్వం కొలువుదీరుతుండగా.. మమతా బెనర్జీ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని ఆమె శిష్యుడు సువేందు అధికారి అధిరోహించనున్నాడు. ఈ మేరకు బీజేపీ సీఎం అభ్యర్థిని ఖరారు చేసింది. సీఎం సువేందు అధికారి వ్యక్తిగత విషయాలు, ఆయన ఆస్తిపాస్తులు తెలుసుకుందాం.
బెంగాల్ గడ్డపై తొలిసారి కాషాయ జెండా ఎగురబోతున్నది. పశ్చిమ బెంగాల్లో బీజేపీ తొలి ముఖ్యమంత్రిగా సువేందు అధికారి బాధ్యతలు చేపట్టనున్నాడు. రేపటి ప్రమాణస్వీకారానికి భారీ ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. సీఎంగా ఎన్నికైన సందర్భంగా సువేందు అధికారి వ్యక్తిగత విషయాలు ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం.
సువేందు అధికారి కుటుంబం రాజకీయ కుటుంబం. అతడి తండ్రి, సోదరులు మొత్తం రాజకీయాల్లో ఉన్నారు. పీజీ పూర్తి చేసిన సువేందు ఇటీవల ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన సందర్భంగా ఎన్నికల సంఘానికి సమర్పించిన అఫిడవిట్ ప్రకారం అతడి ఆస్తులు కోటి రూపాయలలోపు ఉన్నాయి. మొత్తం నికర ఆస్తి రూ.85.87 లక్షలుగా సువేందు ప్రకటించగా.. అతడికి ఎలాంటి అప్పులు లేవు.
ఎన్నికలకు ముందు తన వద్ద రూ.12,000 నగదు ఉందని, అన్నీ బ్యాంకులలోని తన ఖాతాలలో సుమారు రూ.7 లక్షల డబ్బు ఉందని అఫిడవిట్లో సువేందు అధికారి పేర్కొన్నారు. పోస్టల్ సేవింగ్స్ ఖాతాలో రూ.60 వేలు, కిసాన్ వికాస్ పత్ర ఖాతాలో రూ.2.60 లక్షలు, ఇతర దాంట్లో సుమారు రూ.5 లక్షలు ఉన్నాయి. షేర్లు, బాండ్ల రూపంలో సుమారు రూ.14,000 పెట్టుబడి ఉంది.
సువేందు అధికారి అనేక ఎల్ఐసీ పాలసీలు కలిగి ఉన్నాడు. ఒక పాలసీలో రూ.6 లక్షల డిపాజిట్ చేయగా, మిగిలిన ఐదు పాలసీలలో మొత్తం పెట్టుబడి రూ.7 లక్షలు చేశాడు. వ్యక్తిగతంగా సువేందు అధికారికి కారు, బైక్ కానీ లేదు. అంతేకాకుండా బంగారం, వెండి ఆభరణాలు కూడా లేకపోవడం గమనార్హం.
ఆస్తుల పరంగా చూస్తే సువేందు అధికారికి రూ.9 లక్షల విలువైన వ్యవసాయ భూమి, రూ.27 లక్షల విలువైన వ్యవసాయేతర భూములు ఉన్నాయి. రూ.24.75 లక్షల విలువైన మూడు ఇళ్లు, ఫ్లాట్లు సువేందుకు ఉన్నాయి.
కుటుంబ వివరాలు: సువేందు అధికారి కుటుంబం మొత్తం రాజకీయ కుటుంబమే. తండ్రి శిశిర్ అధికారి రాజకీయ వారసత్వాన్ని సువేందు అధికారి పుణికి పుచ్చుకున్నాడు. తండ్రి శిశిర్ మూడు సార్లు ఎంపీగా పనిచేశాడు. సువేందుకు మరో ఇద్దరు సోదరులు సౌమేందు అధికారి బీజేపీలో ఉండగా.. దిబ్యేందు అధికారి తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీగా కొనసాగుతున్నాడు. సువేందు అధికారి పెళ్లి చేసుకోలేదు.