DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. మరో 4 రోజుల్లో DA పై కీలక నిర్ణయం.. వేతనం ఎంత పెరుగుతుందంటే.. !!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 14, 2026, 06:08 PM IST|Updated: May 14, 2026, 07:30 PM IST

DA Hike: పశ్చిమబెంగాల్లో కొత్తగా కొలువు తీరిన బీజేపీ ప్రభుత్వం.. ఆ రాష్ట్రంలోని ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు త్వరలోనే గుడ్ న్యూస్ వినిపించేందుకు రెడీ అవుతోంది. డీఏ పెంపు, 7వ వేతన సంఘానికి సంబంధించి మే 18వ తేదీన జరిగే మంత్రివర్గ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎంతో కాలంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ భత్యానికి సమానమైన డీఏ తమకూ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. 

Chief Minister Suvendu Adhikari1/7

మే 18వ తేదీ అంటే మరో 4 రోజుల్లో వెస్ట్ బెంగాల్లో లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు పెన్షనర్లు శుభవార్త అందుకోబోతున్నారు. బెంగాల్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్ వినిపించే అవకాశం ఉంది. మే 18న జరిగే కేబినెట్ భేటీలో  డీఏ పెంపుపై ప్రత్యేకంగా చర్చించనుంది. డీఏ, 7వ వేతన సంఘం ఉద్యోగుల దీర్ఘకాల డిమాండ్లను ప్రభుత్వం పరిశీలీస్తోందని ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి తెలిపారు. 

Key Decision Regarding the Sanction of DA Salaries2/7

వచ్చే సోమవారం జరిగే కేబినెట్ సమావేశంలో పలు కీలక అంశాలపై చర్చిస్తామని ఆ రాష్ట్ర సీఎం తెలిపారు. ఈ భేటీలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షన్ దారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సమాన హోదా కల్పించే అంశంపై కూడా చర్చిస్తారని భావిస్తున్నారు. డీఏ జీతాల మంజూరుకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

7th Pay Commission Constituted in the State3/7

అంతేకాదు రాష్ట్రంలో 7వ వేతన సంఘం ఏర్పాటుకు కూడా అవకాశం ఉంది. ఇది ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వేతన నిర్మాణంలో భారీ మార్పులు తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. నిజానికి వెస్ట్ బెంగాల్ లో డీఏ విషయంలో చాలా కాలంగా వివాదం నెలకుని ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో పోల్చి చూస్తే తమకు తక్కువ డీఏ అందుతుందని ఉద్యోగులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఫిబ్రవరిలో ప్రవేశపెట్టిన మధ్యంతర బడ్జెట్లో అప్పటి ప్రభుత్వం 4శాతం డీఏను పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతో ఉద్యోగులకు అందే మొత్తం డీఏ 22శాతానికి చేరుకుంది. అంతకుముందు ఏప్రిల్ 2025లో డీఏను 14శాతం నుంచి 18శాతానికి పెంచారు. 

DA for West Bengal and Central Government Employees4/7

అయితే పశ్చిమబెంగాల్, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల డీఏ మధ్య భారీ వ్యత్యాసం కొనసాగుతోంది. దీనికి ప్రధాన కారణం వేర్వేరు పేకమిషన్లు ఉండటమే అని చెప్పాలి. వెస్ట్ బెంగాల్ ఉద్యోగులు ఇప్పటికీ 6వ వేతన కమిషన్ కిందే జీతాలు పొందుతున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు 7వ పే కమిషన్ పరిధిలోకి వస్తారు. 

Central Govt employees is higher than that of State Govt employees5/7

ఈ కారణంతోనే రాష్ట్ర ఉద్యోగుల డీఏ కంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల డీఏ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వ 8వ వేతన కమిషన్ వైపు అడుగులు వేస్తుండటంతో రాష్ట్ర ఉద్యోగుల ఆందోళన మరింత పెరిగింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ త్వరలోనే 7వ వేతన సంఘం అమలు చేయకపోతే.. జీతం, డీఏ మధ్య వ్యత్యాసం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని ఉద్యోగులు భావిస్తున్నారు. 

The West Bengal Government Implements the 7th Pay Commission6/7

అయితే వెస్ట్ బెంగాల్ సర్కార్ 7వ వేతన సంఘాన్ని అమలు చేసినట్లయితే.. ఉద్యోగుల జీతాలు,  డిఏ కేంద్ర ప్రభుత్వ జీతాలకు దాదాపు సమానం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.  ఇదే సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం 8వ వేతన సంఘాన్ని అమలు చేసినట్లయితే..  మళ్లీ వ్యత్యాసం తలెత్తే అవకాశం కూడా ఉంది.   

The DA issue is pending in the Supreme Court7/7

ప్రస్తుతం డిఏ అంశం  సుప్రీంకోర్టులో పెండింగ్‌లో ఉంది. రాష్ట్ర ఉద్యోగ సంఘాలు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమానమైన డిఏను అందించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. అందువల్ల, మే 18న జరిగే మంత్రివర్గ సమావేశం అత్యంత కీలకంగా మారింది. ఈసారి ప్రభుత్వం కేవలం డిఏను పెంచడంతోనే ఆగకుండా, జీతాల నిర్మాణంలో సమగ్ర మార్పుల దిశగా కూడా చర్యలు తీసుకుంటుందని ఉద్యోగులు ఆశిస్తున్నారు.

