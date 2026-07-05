/Tomorrow School Holiday: రేపు జూలై 6న స్కూల్స్, కాలేజీలకు సెలవు.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారిక ప్రకటన.. ఎక్కడంటే!

Tomorrow Holiday: జూలై 6న ప్రభుత్వం అధికారికంగా సెలవు ప్రకటించింది. దీంతో పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు సహా పలు ప్రభుత్వ సంస్థలు ఆ రోజు మూసివేయబడనున్నాయి. ఈ సెలవు ఎవరెవరికి వర్తిస్తుందో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.
పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జూలై 6న ప్రభుత్వ సెలవు ప్రకటించింది. దీంతో ఆ రోజు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ కాలేజీలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు పనిచేయవు. ఈ నిర్ణయంతో విద్యార్థులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఒక రోజు విశ్రాంతి లభించనుంది.
ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన అధికారిక ఉత్తర్వుల ప్రకారం జూలై 6న ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ మరియు ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ కాలేజీలు మూసివేయబడతాయి. అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ప్రభుత్వ కార్పొరేషన్లు, పట్టణ మరియు గ్రామీణ స్థానిక సంస్థలు, ప్రభుత్వ ఆధీనంలోని వివిధ సంస్థలు కూడా పనిచేయవు. ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ సంస్థలకు కూడా ఈ సెలవు వర్తిస్తుంది.
ఈ ప్రత్యేక సెలవును ప్రకటించడానికి ప్రధాన కారణం శ్యామ ప్రసాద్ ముఖర్జీ 125వ జయంతి. దేశ రాజకీయాలు, విద్యారంగంలో ఆయన చేసిన సేవలను గుర్తు చేసుకుంటూ పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రతి ఏడాది ఆయన జయంతిని పురస్కరించుకుని రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంటారు. ఈసారి 125వ జయంతి కావడంతో ప్రభుత్వం అధికారిక సెలవును ప్రకటించింది.
ఇటీవలే జూలై 1న జాతీయ వైద్యుల దినోత్సవం సందర్భంగా కూడా పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం అర్ధదిన సెలవును ప్రకటించింది. ప్రముఖ వైద్యుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ బిధాన్ చంద్ర రాయ్ జయంతి సందర్భంగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, కొన్ని విద్యాసంస్థలు మధ్యాహ్నం తర్వాత మూసివేయబడ్డాయి.
అయితే ఈ సెలవు పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రానికి మాత్రమే వర్తిస్తుందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఇతర రాష్ట్రాల్లోని విద్యార్థులు లేదా తల్లిదండ్రులు ఈ ప్రకటనను చూసి అయోమయానికి గురికావాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి రాష్ట్రం తన ప్రభుత్వ సెలవులను స్వతంత్రంగా ప్రకటిస్తుంది. కాబట్టి ఇతర రాష్ట్రాల్లోని పాఠశాలలు, కళాశాలల సెలవులపై సంబంధిత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లేదా విద్యాశాఖ విడుదల చేసే అధికారిక ప్రకటనలను మాత్రమే నమ్మాలని సూచిస్తున్నారు.
జూలై 6న పశ్చిమ బెంగాల్లో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థలు మూసివేయబడనున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు తమ అవసరమైన ప్రభుత్వ పనులను ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. అలాగే విద్యార్థులు తమ ప్రాంతానికి సంబంధించిన అధికారిక సెలవు ప్రకటనలను పరిశీలించి తగిన విధంగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.