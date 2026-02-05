Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్‌ బొనాంజా.. 4 శాతం డీఏ పెంపుపై ఉత్తర్వులు జారీ!

Bumper Bonanza To Govt Employees West Bengal Govt Announced 4 Percent DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త ప్రకటించింది. నాలుగు శాతం డీఏ పెంచుతూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్లో ప్రభుత్వం నిర్ణయం ప్రకటించింది. దీంతో పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ లబ్ధి జరగనుంది.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త ప్రకటించింది. ఎన్నికలు రాబోతుండడంతో ప్రవేశపెట్టిన తాత్కాలిక బడ్జెట్లో ఉద్యోగులకు భారీ వరం ప్రకటించింది. నాలుగు శాతం డీఏ ప్రకటిస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం వెలువరించింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి చంద్రిమా భట్టాచార్య తాత్కాలిక బడ్జెట్లో ఉద్యోగులకు డీఏను ప్రకటించారు.
పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం ఫిబ్రవరి 5వ తేదీన 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి రూ.4.06 లక్షల కోట్ల తాత్కాలిక బడ్జెట్ను అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టింది. డీఏతో పాటు ఆశా, అంగన్వాడీ కార్యకర్తలకు రూ.1,000 భత్యం ప్రకటించింది.
ఇక బడ్జెట్లో నిరుద్యోగులకు నిరుద్యోగ భృతి ప్రకటించింది. 21-40 సంవత్సరాల వయస్సు గల నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు లభించే వరకు లేదా ఐదేళ్ల నెలకు రూ.1,500 ఇస్తామని ప్రభుత్వం బడ్జెట్లో హామీ ఇచ్చింది. దీనికి బంగ్లార్ యువ సాథి అని పథకానికి పేరు పెట్టింది. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ తిరిగి అధికారంలోకి వస్తే ఆగస్టు 15వ తేదీన నిరుద్యోగ భృతి పథకాన్ని ప్రవేశపెడతామని ప్రభుత్వం తెలిపింది.
రాష్ట్ర తాత్కాలిక బడ్జెట్ పౌర వాలంటీర్లు, గ్రీన్ పోలీస్ సిబ్బందికి నెలవారీ వేతన పెంపు రూ.1,000 బడ్జెట్లో ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. దీనికి రూ.150 కోట్లు కేటాయించింది.
బడ్జెట్లో రిటైర్డ్ అయిన ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త వినిపించింది. రాష్ట్ర ఆరోగ్య పథకంలో రూ.2 లక్షల వరకు నగదు రహిత వైద్య సేవలు అందిస్తామని బడ్జెట్లో ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. 75 శాతం అదనపు ఖర్చును ప్రభుత్వం పెంచింది.
పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వాన్ని 2008 నుంచి 2019 వరకు ఉద్యోగులకు కరవు భత్యం చెల్లించాలని ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది . మార్చి 6వ తేదీలోగా బకాయిపడిన డీఏలో 25 శాతం చెల్లించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి స్పష్టం చేసింది.