/Wet SIM Card: తడిసిన సిమ్ కార్డు మళ్లీ పనిచేస్తుందా?

Wet SIM Card Telugu News: చాలా మంది స్మార్ట్ఫోన్స్ అనుకోకుండా నీటిలో పడిపోతూ ఉంటాయి. అయితే, ఈ సమయంలో నీటిలో సిమ్ తడిపోతూ ఉంటుంది. ఇలా తడిసిన సిమ్ మళ్లీ పని చేస్తుందా? పని చేయాలంటే ఎలాంటి టిప్స్ పాటించాలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
Wet SIM Card Telugu News: వర్షకాలంలో లేదా అనుకోకుండా చేయి జారి ఫోన్ నీళ్లలో పడటం చాలామందికి ఎదురయ్యే సాధారణ సమస్యగా భావించవచ్చు.. ఇలాంటి సమయాల్లో ఫోన్ పాడవుతుందనే కంగారుతో పాటు అందులోని SIM కార్డు కూడా డ్యామేజ్ అవుతుందేమోనన్న ఆందోళన చాలా మందిలో ఉంటుంది. అయితే, నీటిలో పడినంత మాత్రాన SIM కార్డు వెంటనే పాడవుతుందా? అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
సాధారణంగా సిమ్ కార్డులు ప్లాస్టిక్తో పాటు సిలికాన్ చిప్తో తయారవుతూ ఉంటాయి. కేవలం నీటిలో తడిసినంతా మాత్రాన సిమ్ కార్డ్ త్వరగా పాడవ్వకుండా ఉంటుంది. కానీ తడిసిన SIM కార్డులో కరెంట్ ప్రసరించినప్పుడు లేదా చిప్పై తేమ ఎక్కువ సేపు ఉన్నప్పుడు అది పూర్తిగా డ్యామ్ అవుతూ ఉంటుంది.
అయితే, సిమ్ తడిసినప్పుడు చేయాల్సిన తప్పకుండా కొన్ని పనులు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫోన్ నీటిలో పడగానే ముందుగా పవర్ ఆఫ్ చేసి.. సిమ్ ట్రే నుంచి సిమ్ కార్డును బయటకు తీయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ లేదా టిష్యూ పేపర్తో సిమ్ కార్డును బాగా తుడవాల్సి ఉంటుంది.
సిమ్ కార్డును కాసేపు ఫ్యాన్ గాలి కింద లేదా బాగా ఉష్ణోగ్రత చోట ఉంచడం చాలా మంచిది. ఫోన్లోని సిమ్ ట్రేతో పాటు స్లాట్ లోపల కూడా తేమ లేకుండా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అయితే, ఈ సమయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎక్కువ వేడి తగిలితే వాటిల్లో ఆరబెట్టక పోవడం చాలా మంచిది.. దీని వల్ల సిమ్ కార్డులోని ప్లాస్టిక్ కరిగిపోవడం లేదా లోపలి చిప్ సర్క్యూట్ దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది.
అంతేకాకుండా అతిగా ఎండలో ఎక్కువసేపు ఉంచితే చిప్ పనితీరు పూర్తిగా పాడవుతుంది.. సిమ్ కార్డు పూర్తిగా ఆరకముందే ఫోన్లో పెట్టి.. ఆన్ చేస్తే షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగి సిమ్తో పాటు ఫోన్ మదర్బోర్డు కూడా పాడయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి..
ఇలాంటి చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ వినియోగిస్తే.. SIM కార్డును సులభంగా కాపాడుకోవచ్చు. ఒకవేళ పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత కూడా సిగ్నల్ రాకపోతే.. తప్పకుండా మీకు దగ్గరగా ఉన్న టెలికాం సర్వీస్ సెంటర్ను సంప్రదించడం మంచిది. దీంతో అదే నెంబర్పై మళ్లీ కొత్త సిమ్ కార్డ్ను పొందవచ్చు..