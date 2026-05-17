Chola Copper Plates: భారత్‌కు తిరిగొచ్చిన చోళుల మహా నిధి! నెదర్లాండ్స్ ఏం ఇచ్చింది? 2014 నుండి మోదీ తెచ్చిన వస్తువుల పూర్తి లిస్ట్!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 17, 2026, 12:27 PM IST|Updated: May 17, 2026, 12:27 PM IST

What Are Chola Copper Plates Netherlands Returned to India: నెదర్లాండ్స్ పర్యటనలో ఉన్న భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి అక్కడి ప్రభుత్వం ఒక అద్భుతమైన బహుమతిని ఇచ్చింది, అదేమిటంటే భారతదేశానికి చెందిన చారిత్రక 11వ శతాబ్దపు చోళుల రాగి శాసనాలను తిరిగి అప్పగించింది. శనివారం నెదర్లాండ్స్ పర్యటనలో భాగంగా ప్రధాని రాబ్ జట్టన్ సమక్షంలో ఈ అధికారిక కార్యక్రమంలో భారతదేశానికి ఆ శాసనాలను తిరిగి అందజేశారు. ఆ ఫోటోలను చూద్దాం.
 

నెదర్లాండ్ ప్రభుత్వం మన భారతదేశానికి చెందిన 11వ శతాబ్దపు చోళుల రాగి శాసనాలను తిరిగి అప్పగించింది. ప్రధాని రాబ్‌ జెట్టెన్ సమక్షంలో ఈ శాసనాలను అప్పగించారు. దీంతో భారత సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని కాపాడే ప్రయత్నాలలో ఇది ఒక కీలకమైన మైలురాయిగా మారింది. భారతదేశానికి చెందిన ఈ చోళ రాజవంశ శాసనాలు నెదర్లాండ్స్‌లోని లైడెన్ విశ్వవిద్యాలయంలో చేరడానికి వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన చరిత్ర కూడా ఉంది.

క్రీస్తుశకం 17 ప్రాంతంలో ఫ్లోరియంటీస్ అనే వ్యక్తి ద్వారా ఇవి అక్కడికి వెళ్లాయి. తమిళనాడులోని నాగపట్నం నగరం అప్పట్లో డచ్ వారి ఆధీనంలో ఉండేది. ఆ సమయంలోనే ఈ శాసనాలు అక్కడికి వెళ్లాయి. ఈ అమూల్యమైన చారిత్రాత్మక సంపదను లైడెన్ విశ్వవిద్యాలయంలోని ఏషియన్ సెక్షన్‌లో భద్రపరిచారు.  

ఇక భారతదేశాన్ని పాలించిన గొప్ప రాజులలో చోళులకు ఒకరు. వారి వైభవాన్ని చాటి చెప్పే అత్యంత విలువైన ఆధారమే చోళుల తామ్ర శాసనాలు. మొత్తం 30 కేజీల బరువు ఉండే 21 ఫలకాలను అన్నిటినీ ఒక కాంస్య వలయంలో కలిపి తయారు చేశారు. దీనిపై మొదటి రాజేంద్ర చోళుడు అధికారిక రాజముద్ర చెక్కబడి ఉంది. సంస్కృతం, తమిళంలో లిఖించారు. పత్రాలపై శ్రీ మహావిష్ణువు ప్రార్థనతో ప్రారంభించారు.   

అంతేకాదు వీటిపై చోళ రాజుల వంశవృక్షాన్ని కూడా వివరిస్తోంది. దక్షిణ భారతదేశంతో పాటు శ్రీలంకను కూడా ఈ చోళులు ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. శక్తివంతమైన నౌకాదళ దండయాత్రలు కూడా నడిపారు అనేదానికి ఈ శాసనాలే ఒక ఆధారం. తన తండ్రి రాజరాజ చోళుడి రాజముద్రను శాశ్వతంగా భద్రపరిచేలా మొదటి రాజేంద్ర చోళుడు ఈ నాణ్యమైన రాగి రేకులపై చెక్కించినట్లు సమాచారం.

అయితే ఈ రాగి ఫలకాలను భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చేందుకు 2012లోనే ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు. గత 2023 నుంచి దాన్ని మరింత వేగవంతం చేశారు. యునెస్కో ప్రభుత్వం 24 సమావేశాల ఎజెండాలో కూడా రాగి ఫలకాల అంశం చేర్చింది. భారతదేశ వాదనలో పూర్తి న్యాయం ఉందని నిర్ధారించి అప్పగించే ప్రక్రియను ప్రారంభించి నేడు భారతదేశానికి చారిత్రాక ఒప్పందం నెదర్లాండ్స్‌తో కుదరగా అమూల్యమైన రాగి ఫలకాలు భారత్‌కు అందజేశారు.  

ఇక గడచిన 12 ఏళ్లలో అమెరికా నుండి మాత్రమే కాదు మన అక్రమ రవాణాకు గురైన పురాతన వస్తువులు, విగ్రహాలు 1400 కంటే ఎక్కువ భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చాయి. అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, నెదర్లాండ్స్ నుంచి విజయవంతంగా వెనక్కి తీసుకురాగలిగాము. 2014లో రామచిలుకతో ఉండే ఒక మహిళా శిల్పం కెనడా నుంచి భారతదేశానికి వచ్చింది.  

ఇక 2021లో అన్నపూర్ణాదేవి విగ్రహం కూడా భారతదేశానికి ఉత్తరప్రదేశ్‌లో అత్యంత వైభవంగా పునః ప్రతిష్టించారు. ఇది కెనడా నుంచి వచ్చింది. అమెరికా నుంచి నందికేశ ఖంశ విగ్రహాన్ని కూడా పొందాము. 2026లో ఆస్ట్రేలియా నుంచి 29 చారిత్రాత్మక పురాతన వస్తువులు తీసుకువచ్చారు. ఇందులో తొమ్మిది 19వ శతాబ్దానికి చెందిన శివశక్తి శిల్పాలు, కాంస్య విగ్రహాలు, చిత్రలేఖనాలు ఉన్నాయి.  

2024లో అమెరికా ఏకంగా 297 పురాతన వస్తువులను భారతదేశానికి ఇచ్చేసింది. 2015-2026 మధ్య 657 చోరీకి గురైన కళాఖండాలను కూడా అమెరికా అప్పగించింది. అంతర్జాతీయంగా వీటి విలువ దాదాపు 14 మిలియన్ డాలర్లు ఉంటుందని అంచనా.   

ఇక 2026 మేలో తమిళనాడుకు చెందిన అత్యంత పురాతనమైన కాంస్య విగ్రహాన్ని భారతదేశానికి అప్పగించారు. ఇది శివ నటరాజ కాంస్య విగ్రహం, పదో శతాబ్దానికి చెందిన సోమ స్కంద కాంస్య విగ్రహం సుందర రాయ్‌, పరవై నచ్చియార్ విగ్రహం కూడా తిరిగి భారతదేశానికి తీసుకువచ్చారు.

