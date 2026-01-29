English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Pink Railway Stations: పింక్ రైల్వే స్టేషన్లు అంటే ఏంటి? భారత రైల్వేలో ఈ కొత్త మార్పు ఎందుకు గేమ్ ఛేంజర్ అయ్యింది?

Pink Railway Stations: పింక్ రైల్వే స్టేషన్లు అంటే ఏంటి? భారత రైల్వేలో ఈ కొత్త మార్పు ఎందుకు గేమ్ ఛేంజర్ అయ్యింది?

What Are Pink Railway Stations in India: మన భారతీయ రైల్వే దేశంలోనే అత్యంత పెద్ద రవాణా వ్యవస్థ. ఎందుకంటే తక్కువ ధరలోనే టికెట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేసే వారికి తక్కువ సమయంలోనే గమ్యస్థానాలకు చేరవేస్తాయి. అయితే నిత్యం రద్దీగా ఉండే భారతీయ రైల్వేలో మహిళా భద్రత అంటే ఇప్పటికీ ప్రశ్నార్థకమే. కిక్కిరిసిపోయే ప్లాట్‌ఫారమ్‌తోపాటు లేట్ నైట్ జర్నీ విషయంలో భారతీయ రైల్వే మహిళల కోసం అనేక మార్పులు చేపట్టింది. అందులో భాగంగానే పింక్ రైల్వే స్టేషన్ ఏర్పాటు.
 
1 /6

 పింక్ రైల్వే స్టేషన్స్ ఈ మధ్యకాలంలో తరచూ వినబడుతోంది. భారతీయ రైల్వే ఈ సరికొత్త విధానాన్ని మహిళల కోసం తీసుకువచ్చింది. మన దేశంలో రైల్వే అత్యంత తక్కువ ధరలోనే సుదీర్ఘ ప్రయాణం తక్కువ సమయంలోనే గమ్యస్థానానికి చేరవేస్తుంది. మహిళల భద్రత కోసం ఇప్పటివరకు ఇండియన్ రైల్వే అనేక చర్యలు చేపట్టింది.  

2 /6

 పింక్ రైల్వేస్టేషన్ కూడా మన దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభిస్తోంది. మహిళా భద్రతమైన ప్రయాణం కోసం ఈ పింక్‌ రైల్వే స్టేషన్లను పరిచయం చేస్తుంది. ఈ రైల్వేలో పూర్తిగా నిర్వహించేది కూడా మహిళలు మాత్రమే. టికెట్ల నుంచి సిగ్నలింగ్ సెక్యూరిటీ ఇతర ఆపరేషన్స్ మొత్తం మహిళా స్టాఫ్‌తో నిర్వహిస్తున్నారు.  

3 /6

 ఈ పింక్ రైల్వేస్టేషన్లో ప్రధానంగా మహిళలకు భద్రమైన వాతావరణం కల్పించడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ప్రారంభించారు. ఈ ప్రత్యేక రైల్వే స్టేషన్ మహిళల కోసం రూపొందించింది. వాళ్లు కేవలం ప్రయాణికులు మాత్రమే కాదు నిర్ణయాలు తీసుకునేవారు అని కూడా మెసేజ్ ఇస్తుంది.  

4 /6

 మొట్ట మొదటిసారి గాంధీనగర్ రైల్వే స్టేషన్ జైపూర్ మహిళల కోసం ఈ ప్రత్యేక పింక్ రైల్వే స్టేషన్లను ప్రారంభించారు. ఢిల్లీ- జైపూర్ వెళ్లే రైళ్లలో మహిళా ప్రయాణికుల కోసం రూపొందించారు. ఇక్కడ స్టేషన్ మాస్టర్ నుంచి టికెట్ బుకింగ్ క్లర్క్స్, టికెట్ చెక్కర్, సెక్యూరిటీ సిబ్బంది కూడా మహిళలే ఉంటారు.  

5 /6

 మహారాష్ట్రలో కూడా పింక్‌ రైల్వే స్టేషన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్ రూపొందించింది. ఈ రైల్వేస్టేషన్లో మహిళా సిబ్బంది ప్రత్యేకంగా తాము కూడా బాధ్యతలు ఈజీగా నిర్వహిస్తామని నిరూపించారు. ముంబైలోని మంతుగా రైల్వే స్టేషన్ లో కూడా మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేశారు. నాగపూర్ డివిజన్ అజ్నిలో కూడా సేమ్ మోడల్ రైల్వే స్టేషన్ ఉంది. ఈ పింక్ రైల్వేస్టేషన్లో విజయవంతంగా నడుస్తున్నాయి.   

6 /6

 ప్రతిరోజు ఉద్యోగం కోసం ప్రయాణించే మహిళలకు ఇది ఎంతగానో సేఫ్టీగా అనిపిస్తున్నాయి. ఈ రైల్వేస్టేషన్ మహిళ స్టాఫ్ టీం వర్క్, టెక్నికల్ సపోర్ట్ వారికి భద్రమైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ప్రయాణించే మహిళలకు తాము ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణిస్తున్నామని కూడా చెబుతున్నారు.

Pink Railway Stations India What Are Pink Railway Stations Indian Railways Women Safety Initiative Women Managed Railway Stations

Next Gallery

Surya Rahu Yuti 2026: 18 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన సూర్యగ్రహణం.. ఈ 3 రాశుల జీవితం తలకిందులయ్యే సమయం..!