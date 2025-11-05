English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Jr Ntr: బక్కచిక్కిపోయి పేషెంట్‌లా కన్పిస్తున్న ఎన్టీఆర్.. ఇంతకీ ఏమయ్యింది.. ఆరోగ్య సమస్యలే కారణమా..?

What Happened To Jr Ntr Any Health Issues: తమ సినిమాల కోసం హీరోలు ఎంతలా కష్టపడతారనేది స్పెషల్‌గా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. పాత్రకు తగ్గట్టుగా తమ బాడీని మార్చుకోవడం మనం చూస్తూనే ఉంటాం. కానీ ఈ మధ్య స్టార్ హీరో ఎన్టీఆర్ మాత్రం చాలా ఘోరంగా కనిపిస్తున్నాడు. సన్నగా, పేషెంట్‌లా తయారైన ఎన్టీఆర్ ఫొటోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆ ఫోటోలు చూసిన నెటిజన్స్ చాలా మంది రకరకాల కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇంతకీ ఏమైందంటే..
ఎన్టీఆర్.. ఇటీవల తన బావమరిది నార్నే నితిన్ పెళ్లిలో గతంలో కంటే చాలా సన్నగా కనిపించాడు. ఈ పెళ్లిల ఎన్టీఆర్ లుక్స్ చూసిన నెటిజన్స్, ఫ్యాన్స్ ఒక్కసారిగా షాకయ్యారు. ఎప్పుడూ ఫుల్ ఎనర్జిటిక్‌గా ఉండే ఈ హీరో.. అలా సన్నబడి, నీరసంగా కనిపించాడు. దీనికి ముందు కాంతార చాప్టర్ 1 ఈవెంట్‌లో కూడా ఎన్టీఆర్ అలాగే కనిపించాడు. 

దీంతో అసలు తమ అభిమాన హీరోకు ఏమైంది..? ఇంత దారుణంగా ఎందుకు మారిపోయాడనే ప్రశ్నలు ఫ్యాన్స్‌లో మొదలయ్యాయి. సోషల్ మీడియాలో కూడా చాలా మంది ఎన్టీఆర్ హెల్త్ బాలేదని.. సడెన్‌గా ఎందుకు ఇంత సన్నగా, నీరసంగా కన్పిస్తున్నాడంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. అయితే తన గురించి ఇన్ని వార్తలు వైరల్ అవుతున్నా.. ఎన్టీఆర్ నుంచి మాత్రం దీనిపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన ఇవ్వలేదు.  

అయితే తాజా సమాచారం ప్రకారం.. ఎన్టీఆర్ ఇలా సన్నబడటానికి కారణం ఆరోగ్య సమస్యలు కాదట. ఎన్టీఆర్ హెల్త్ పర్ఫెక్ట్‌గా ఉందని సన్నిహితుల నుంచి వినిపిస్తున్న మాట. ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం స్టార్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్తో డ్రాగన్ అనే మూవీ చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమాలో ఎన్టీఆర్‌ది డ్యూయల్ రోల్‌ అంటా. వాటిలో ఒకటి తండ్రి పాత్ర కాగా.. రెండవది కొడుకు పాత్ర. 

ప్రస్తుతం కొడుకు పాత్రకు సంబందించిన షూట్ చేస్తున్నాడట ప్రశాంత్ నీల్. కేవలం ఈ పాత్రలో పర్ఫెక్షన్ కోసమే ఎన్టీఆర్ ఈ కొత్త లుక్‌లోకి మారినట్లుగా తెలుస్తోంది.ఈ క్యారెక్టర్ కోసం 2025 ఫిబ్రవరి నుంచే స్ట్రిక్ట్ డైట్ ఫాలో అవుతున్నాడట ఎన్టీఆర్. కొన్ని నెలల నుంచి ఈ డైట్ ను ఫాలో అవుతుండటంతో ఎన్టీఆర్ ఇలా మారిపోయాడని చెప్తున్నారు. 

ఎన్టీఆర్ ఇలా పాత్రల కోసం తన శరీరాన్ని మార్చుకోవడం మొదటిసారి కాదు. యమదొంగ, కంత్రి, అరవింద సమేత, ఆర్ఆర్ఆర్ లాంటి సినిమాల కోసం ఎన్టీఆర్ తనను తాను సూపర్ లుక్‌లోకి మలుచుకున్నాడు. అలాగే, డ్రాగన్ సినిమాకి కూడా తన బాడీని మార్చుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

Jr Ntr Jr Ntr Latest Photos Ntr New Look Ntr Dragon Movie Ntr Latest Movie Updates Hero Ntr Ntr Health Rumours What Happened To Jr Ntr Any Health Issues

