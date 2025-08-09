Beetroot for 30 days: 30 రోజులపాటు క్రమం తప్పకుండా బీట్రూట్ జ్యూస్ తాగితే.. ఇలా జరగక మానదు..!

Beetroot juice
బీట్రూట్ జ్యూస్ రోజు ఉదయాన్నే తాగడం ఎంతో మంచిది అని చాలామంది చెబుతూ ఉంటారు. కానీ షుగర్ ఉన్న మీరు అలానే కడుపునొప్పి లాంటివి ఎక్కువ వచ్చే వాళ్ళు మాత్రం దీనిని దూరం పెట్టడం మంచిది. మిగతా వాళ్ళు హ్యాపీగా ఈ జ్యూస్ రోజు తాగవచ్చు.. మరి ఈ జ్యూస్ చూసి తాగడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే..
బీట్రూట్ జ్యూస్ రోజు తాగడం వల్ల.. ఇందులో ఉండే అధిక పీచు పదార్థం మన శరీరంలోని కొవ్వుని తొలగిస్తుంది. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా బరువు తగ్గే ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది.
కాబట్టి బరువు తగ్గాలి అనుకున్న వాళ్లు రోజూ ఉదయాన్నే బీట్రూట్ జ్యూస్ తాగడం మంచిది. బీట్రూట్లో ఎన్నో విటమిన్స్ ఉంటాయి. మెగ్నీషియం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి మన శరీరానికి కావలసిన శక్తి, పోషకాలను బీట్రూట్ అందిస్తుంది.
అంతేకాదు ఒంట్లోని రక్త శాతం కూడా బీట్రూట్ పెంచుతుంది.. కాబట్టి హిమోగ్లోబిన్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు బీట్రూట్ జ్యూస్ తాగడం వల్ల.. బ్లడ్ పెంచుకోవచ్చు.
ఇక అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా.. బీట్రూట్ తినడం వల్ల స్కిన్ కి కూడా మంచి గ్లో వస్తుంది. జుట్టు రాలడం కూడా తగ్గుతుంది.
ఉదయాన్నే బీట్రూట్ జ్యూస్ గా చేసుకుని.. అందులో చక్కెర ఏమి వేసుకోకుండా అలానే తాగడం వల్ల.. అయినా చెప్పిన ప్రయోజనాలన్నీ కూడా పొందవచ్చు.