Cancel Button: ATM లో క్యాన్సిల్ బటన్ ఎక్కువసార్లు నొక్కితే ఏమవుతుంది?

ATM Cancel Button: ఏటీఎం ద్వారా డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకోవడానికి వెళ్తాం. కానీ అక్కడ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫెయిల్ అయినా లేకపోతే పూర్తయిపోయిన తర్వాత క్యాన్సల్ బటన్ చివరగా నొక్కే అలవాటు చాలామందిలో ఉంటుంది. అయితే ఇది ఎక్కువ సార్లు నొక్కితే అసలు ఏం జరుగుతుంది? చాలామందికి తెలియని నిజం..
ఏటీఎం ద్వారా డెబిట్ లేదా క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా డబ్బు విత్ డ్రా చేస్తాం. అయితే అక్కడ లావాదేవీలు పూర్తయిన తర్వాత క్యాన్సల్ బటన్ చాలామంది నొక్కుతారు. అప్పుడు మనం పిన్ సురక్షితంగా ఉంటుంది అనుకుంటారు. కానీ అది కేవలం అపోహ మాత్రమే.
అయితే చాలామందికి తెలియని విషయం మరొకటి ఉంది. ఏటీఎం పిన్ నెంబర్ ఎవరు తస్కరించకుండా ఉండడానికి క్యాన్సల్ బటన్ నొక్కడం వల్ల పెద్ద ప్రయోజనాలు ఏమి లేవని తెలుస్తోంది.
ఆర్బీఐ కూడా దీని గురించిన వివరణ ఇచ్చింది. క్యాన్సల్ బటన్ నొక్కడం వల్ల హ్యాకింగ్ కి గురి కాకుండా ఉంటారు అనేది పుకారు మాత్రమే. దీనికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఎలాంటి వివరణ ఇవ్వలేదు. అయితే ఏటీఎం లావాదేవీల తర్వాత ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే మీ రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్ కు వచ్చే ఎస్ఎంఎస్ లేదా ఈ-మెయిల్స్ ని చెక్ చేసుకోండి.
మోసాలకు గురి అయితే వెంటనే మీ ఏటీఎం కార్డ్ బ్లాక్ చేయండి. ఏటిఎం కార్డు జాగ్రత్త వహించండి. కొంతమందికి ఏటీఎం కార్డు కవర్పై పిన్ నెంబర్ కూడా రాసే అలవాటు ఉంటుంది. అలా చేయకుండా జాగ్రత్త వహించండి. కస్టమర్ కేర్ ని వెంటనే సంప్రదించండి.
అంతేకాదు పిన్ నెంబర్ కూడా చాలామంది 1111 లేదా 1234 పెడతారు. ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఏటీఎం పిన్ మార్చండి. ఇలాంటి బలహీనమైన ఏటీఎం పిన్ ఉపయోగించకండి. తద్వారా త్వరగా మోసాల బారిన పడే అవకాశం ఉంది.