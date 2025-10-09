English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Pomegranate Juice: రోజు దానిమ్మ రసం తాగితే గుండెకు ఏమవుతుందో తెలుసా.. సర్వేలో బయటపడిన ఆసక్తికర విషయం..!

Pomegranate Juice: రోజు దానిమ్మ రసం తాగితే గుండెకు ఏమవుతుందో తెలుసా.. సర్వేలో బయటపడిన ఆసక్తికర విషయం..!

Pomegranate Benefits : దానిమ్మ పండు.. రుచిగా ఉండడమే కాకుండా .. ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మేలు చేస్తుంది. ముఖ్యంగా గుండె ఆరోగ్యానికి దానిమ్మ రసం చాలా ఉపయోగకరమని సర్వేలు చెబుతున్నాయి... కొందరు అయితే ఇది గుండెలో.. ఏర్పడే బ్లాక్స్‌ను కూడా తొలగిస్తుందని అంటున్నారు. అయితే ఈ విషయం ఎంతవరకు నిజమో శాస్త్రపరంగా తెలుసుకుందాం.
అమెరికాలోని NIH అనే సంస్థ ఆధ్వర్యంలో.. మూడు సంవత్సరాలపాటు.. దానిమ్మ పండు పైన.. ఒక పరిశోధన జరిగింది. గుండెలో కొన్ని సమస్యలు ఉన్న.. ఉన్న రోగులు ప్రతిరోజూ దానిమ్మ రసం తాగారు. వారిలో రక్తపోటు తగ్గడం.. అలానే గుండెలో బ్లాక్ ఏజ్ లాంటి సమస్యలు.. కొంత తగ్గడం వంటి మార్పులు కనిపించాయి. మరో పరిశోధనలో కూడా దానిమ్మలోని పదార్థాలు.. గుండె ఆర్థరీస్ లో.. ఏర్పడే ఇన్‌ఫ్లమేషన్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని తేలింది.  

దానిమ్మలో పాలీఫినాల్స్ అనే పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తనాళాల్లో ఆక్సిడేషన్‌ వల్ల కలిగే.. నష్టాన్ని తగ్గిస్తాయి. దీని వల్ల ధమనుల్లో ప్లాక్‌ ఏర్పడే వేగం తగ్గుతుంది.

శరీరంలో ఇన్‌ఫ్లమేషన్‌ ఎక్కువైతే గుండె వ్యాధులు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దానిమ్మలోని పదార్థాలు దీన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

దానిమ్మ రసం తాగడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ (LDL) ఆక్సిడేషన్‌ తగ్గుతుంది. దీని వల్ల గుండెకు హాని చేసే ప్లాక్‌ తక్కువగా ఏర్పడుతుంది.

  కొన్ని పరిశోధనల్లో రోజూ దానిమ్మ రసం తాగేవారిలో సిస్టాలిక్‌ బ్లడ్‌ ప్రెజర్‌ తగ్గినట్లు తేలింది. దీని వల్ల గుండెపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.

