Snake News: ఒక పాము.. మరో పామును తింటే ఏం జరుగుతుంది? మీకు తెలుసా?

What Happens When One Snake Bites To Another Snake: పాము అనే జంతువును చూస్తే కొన్ని జీవులతోపాటు మానవులు భయపడుతుంటారు. ఈ పాములు తమ రక్షణ కోసం కాటు వేస్తుంటాయి. అయితే కొన్ని సమయాల్లో ఒక పాము మరో పామును తింటుంటాయి. మరి అలా చేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం.
పాము అంటే అందరూ భయపడుతుంటారు. వేరే జంతువులతోపాటు మానవులు జంకుతారు. అయితే ఒక పాము మరొక పాము మింగుతుంటాయి. చిన్న పామును పెద్ద పామును మింగేస్తుంటాయి. అలా జరిగితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
పాము వార్తలు ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి. పాము కాటు చాలా ప్రమాదకరం. పాములు విషపూరితం.. పాము విషం లేనివి కూడా ఉంటాయి. చాలా ప్రాణాంతకమని మనందరికీ తెలుసు. ఒక పాము మరొక పాము కాటు వేసినప్పుడు ఏమి జరుగుతుందో తెలుసు.
పాము విషం మానవులకు, ఇతర జంతువులకు చాలా ప్రమాదకరం. విషపూరిత పాము కాటుకు గురైతే వెంటనే చికిత్స అందించకపోతే ప్రాణం కోల్పోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు కొన్ని నిమిషాల్లోనే ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లుతుంది.
ఈ పాములు ఒకదానికి ఒకటి కుట్టినప్పుడు పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంటుంది. సాధారణంగా పాములు వాటి సంతానోత్పత్తి కాలంలో లేదా అవి నివసించేందుకు అంటే పుట్ట కోసం వెతుకుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో పాముల మధ్య పరస్పరం పోరాటం జరుగుతుంటుంది.
ఒకే జాతికి చెందిన పాములు ఒకదానికొకటి కాటేసుకున్నప్పుడు ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదు. ఒకే జాతి కావడంతో వాటి విషంతో ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు. ఎందుకంటే సంబంధిత పాముల శరీరాలు వాటి సొంత జాతి విషానికి అనుగుణంగా ఉంటాయి. శాస్త్రీయంగా చెప్పాలంటే పాములు తమ విషం నుంచి రక్షించే రోగనిరోధక శక్తిని కలిగి ఉంటాయి. దీంతో పరస్పరం పాములు కొట్లాడినా.. కాటు వేసుకున్నా ఆ రెండు పాములకు ఎలాంటి హాని జరగదు.