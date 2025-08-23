Biryani English Name: బిర్యానీ.. అందులో హైదరాబాద్ బిర్యానీ అంటే ఎంతో ప్రత్యేకం. ఇది ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచింది. ఇందులో ఆరోగ్యకరమైన కూరగాయలు, మసాలాలు వేసి తయారు చేస్తారు. ఇది మంచి అరోమా కూడా ఇస్తుంది. ప్రధానంగా సౌత్ ఏషియాలో ఇది ఎక్కువ శాతం మంది తినే ఆహారం. ఏ ప్రత్యేక సందర్భంలో అయినా బిర్యానీ ఉండాల్సిందే. అయితే ఇంగ్లీషులో బిర్యానీని ఏమని పిలుస్తారో మీకు తెలుసా?
సాధారణంగా బిర్యానీ పెర్షియన్ నుంచి వచ్చింది అని సమాచారం. దీన్ని 'బిరియన్' అని పిలుస్తారు. అంటే Fried Before Cooking. మన భారతదేశానికి మొగల్స్ ఈ బిర్యానీ 16 శతాబ్దంలో తీసుకువచ్చారు. ఇక్కడ స్థానిక మసాలాలు వేసి హైదరాబాద్ దమ్ బిర్యాని, లక్నోవి అవాది స్టైల్ వంటి రుచికరమైన బిర్యానీలు తయారు చేసుకుంటున్నాం.
బిర్యానీని సగం ఉడికించి దాని తర్వాత చికెన్ లేదా మటన్ సముద్రపు చేపలు కూరగాయలతో కూడా బిర్యానీ తయారు చేసుకుంటారు. వాటిని కాస్త మ్యారినేట్ చేసి అందులో వేయించిన ఉల్లిపాయలు, పెరుగు, గరం మసాలా, నెయ్యి వేసుకొని సన్నని మంటపైన ఉడికించి ఆ తర్వాత దమ్ పెడతారు, దాన్ని దమ్ బిర్యాని అంటారు. దీంతో పాటు రైతా, సలాడ్ కూడా తయారు చేసుకుంటారు.
ఇక ఈ బిర్యానీలో కార్బోహైడ్రేట్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. వెజిటేబుల్స్ కొద్దిగా ఆయిల్ కూడా వేసి తయారుచేస్తారు. కాస్త నెయ్యి ఇతర ఆరోగ్యకరమైన మసాలాలు కూడా వేయడం వల్ల ఇది పోషకాహారమే. మన రుచికి ఆరోగ్యానికి సరిపడా మసాలాలు ఇతర ఆహార పదార్థాలు ఎక్కువ, తక్కువ వేసుకొని కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. తద్వారా బిర్యానీ ఆరోగ్యకరంగానే అవుతుంది.
మన దేశంలో బిర్యానీని ఏ ప్రత్యేక సందర్భంలో అయినా తయారు చేసుకుంటారు. ప్రధానంగా పెళ్లిళ్లు, పండుగలు, ఈద్, ఏదైనా గెట్ టుగెదర్ పార్టీలు పుట్టినరోజు, పెళ్లిరోజు సందర్భాల్లో బిర్యానీ అనేది కచ్చితంగా అయిపోయింది. వివిధ రకాలుగా ఈ బిర్యానీ తయారు చేస్తున్నారు
హైదరాబాద్ బిర్యానీ నుంచి మలబార్ బిర్యానీ వరకు రకరకాలుగా ప్రత్యేక తమకంటూ పేరు సంపాదించుకున్నాయి. ఈ బిర్యానీని ఇంగ్లీషులో మిక్స్డ్ రైస్ డిష్ అని పిలుస్తారు. ఇది బాస్మతి రైస్ మ్యారినేట్ చేసిన మాంసం, కూరగాయలు మంచి అరోమా ఇచ్చే మసాలాలు వేసి రాయల్ పద్ధతిగా తయారుచేస్తారు.