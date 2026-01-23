Nandamuri Mokshagna Debut Movie: నందమూరి మోక్షజ్ఞ డెబ్యూ సినిమాని ఆపుతుంది ఎవరో తెలుసా..!

Nandamuri Mokshagna Debut Movie: బాలకృష్ణ వరుస పెట్టి విజయాలు అందుకుంటున్న కానీ.. ఒక వార్త మాత్రం నందమూరి అభిమానులను తెగ నిరాశకు గురిచేస్తుంది. నందమూరి బాలకృష్ణ తనయుడు మోక్షజ్ఞ.. నటుడిగా ఎప్పుడు తెరపైకి వస్తాడు అనే ఆసక్తి అందరిలో ఉంది. మొదట్లో ఈ విషయం గురించి వినగానే అభిమానుల్లో భారీ ఉత్సాహం కనిపించింది. కానీ కాలం గడుస్తున్న కొద్దీ ఆ ఉత్సాహం కాస్త నిరాశగా మారుతోంది.
మోక్షజ్ఞ సినిమా అరంగేట్రం గురించి మొదట ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో ఒక సినిమా ఉంటుందని ప్రచారం జరిగింది. ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి సీరియస్ చర్చలు కూడా జరిగాయని ఇండస్ట్రీలో మాటలు వినిపించాయి. షూటింగ్ కూడా త్వరలోనే మొదలవుతుందని అప్పట్లో అనుకున్నారు. కానీ అకస్మాత్తుగా ఆ సినిమా ఆగిపోయింది. ఎందుకు ఆపారో స్పష్టమైన కారణాలు బయటకు రాలేదు. ఇది అభిమానులకు పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది.
ఆ తర్వాత ‘ఆదిత్య 999’ అనే భారీ ప్రాజెక్ట్ ప్రకటించారు. ఈ సినిమాకు క్రిష్ జాగర్లమూడి దర్శకత్వం వహిస్తారని, బాలకృష్ణ కూడా ఇందులో కీలక పాత్రలో నటిస్తారని చెప్పారు. ఈ ప్రాజెక్ట్పై కూడా మంచి అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. కానీ ఇక్కడ కూడా సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. కథ బాలకృష్ణకు పూర్తిగా నచ్చలేదని, అందుకే క్రిష్ ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకున్నారని టాక్. అప్పటి నుంచి ఈ సినిమా ముందుకు కదలలేదు.
ఇప్పుడు బాలకృష్ణ మరో దర్శకుడిని వెతుకుతున్నారని సమాచారం. అవసరమైతే తానే దర్శకత్వ బాధ్యతలు తీసుకోవచ్చని కూడా అంటున్నారు. దీనికితోడు బాలకృష్ణ ప్రస్తుతం గోపీచంద్ మలినేని తో మరో సినిమా ఫైనల్ చేసే పనిలో బిజీగా ఉన్నారు. ఆ సినిమా పూర్తి స్థాయిలో ఫిక్స్ అయ్యే వరకు ‘ఆదిత్య 999’ పై దృష్టి పెట్టే అవకాశం లేదని తెలుస్తోంది.
కొంతమంది ఇండస్ట్రీ వర్గాల అభిప్రాయం ప్రకారం ‘ఆదిత్య 999’ ను పక్కన పెట్టి, మోక్షజ్ఞకు కొత్త కథతో కొత్త సినిమా ప్రారంభిస్తే మంచిదని అంటున్నారు. కానీ బాలకృష్ణ మాత్రం తన కొడుకు అరంగేట్రం ఈ కథతోనే కావాలని గట్టిగా భావిస్తున్నారని చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, కొత్త లేదా అనుభవం లేని.. దర్శకుడితో రిస్క్ తీసుకోవడం ఆయనకు ఇష్టం లేదట.
ఈ జాగ్రత్తలు సహజమే అయినా..ఆలస్యం మాత్రం పెరుగుతోంది. ప్రతి సంవత్సరం గడిచేకొద్దీ అభిమానుల ఆసక్తి తగ్గిపోతుందనే భయం ఉంది. ఈ ఏడాదిలోనైనా మోక్షజ్ఞ సినిమా మొదలుకాకపోతే, అభిమానులు ఎదురుచూపులతో అలసిపోతారేమో అన్న చర్చ కూడా జరుగుతోంది.