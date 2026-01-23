English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Nandamuri Mokshagna Debut Movie: నందమూరి మోక్షజ్ఞ డెబ్యూ సినిమాని ఆపుతుంది ఎవరో తెలుసా..!

Nandamuri Mokshagna Debut Movie: నందమూరి మోక్షజ్ఞ డెబ్యూ సినిమాని ఆపుతుంది ఎవరో తెలుసా..!

Nandamuri Mokshagna Debut Movie: బాలకృష్ణ వరుస పెట్టి విజయాలు అందుకుంటున్న కానీ.. ఒక వార్త మాత్రం నందమూరి అభిమానులను తెగ నిరాశకు గురిచేస్తుంది. నందమూరి బాలకృష్ణ తనయుడు మోక్షజ్ఞ.. నటుడిగా ఎప్పుడు తెరపైకి వస్తాడు అనే ఆసక్తి అందరిలో ఉంది. మొదట్లో ఈ విషయం గురించి వినగానే అభిమానుల్లో భారీ ఉత్సాహం కనిపించింది. కానీ కాలం గడుస్తున్న కొద్దీ ఆ ఉత్సాహం కాస్త నిరాశగా మారుతోంది.
1 /5

మోక్షజ్ఞ సినిమా అరంగేట్రం గురించి మొదట ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో ఒక సినిమా ఉంటుందని ప్రచారం జరిగింది. ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి సీరియస్ చర్చలు కూడా జరిగాయని ఇండస్ట్రీలో మాటలు వినిపించాయి. షూటింగ్ కూడా త్వరలోనే మొదలవుతుందని అప్పట్లో అనుకున్నారు. కానీ అకస్మాత్తుగా ఆ సినిమా ఆగిపోయింది. ఎందుకు ఆపారో స్పష్టమైన కారణాలు బయటకు రాలేదు. ఇది అభిమానులకు పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది.

2 /5

ఆ తర్వాత ‘ఆదిత్య 999’ అనే భారీ ప్రాజెక్ట్ ప్రకటించారు. ఈ సినిమాకు క్రిష్ జాగర్లమూడి దర్శకత్వం వహిస్తారని, బాలకృష్ణ కూడా ఇందులో కీలక పాత్రలో నటిస్తారని చెప్పారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై కూడా మంచి అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. కానీ ఇక్కడ కూడా సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. కథ బాలకృష్ణకు పూర్తిగా నచ్చలేదని, అందుకే క్రిష్ ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకున్నారని టాక్. అప్పటి నుంచి ఈ సినిమా ముందుకు కదలలేదు.

3 /5

ఇప్పుడు బాలకృష్ణ మరో దర్శకుడిని వెతుకుతున్నారని సమాచారం. అవసరమైతే తానే దర్శకత్వ బాధ్యతలు తీసుకోవచ్చని కూడా అంటున్నారు. దీనికితోడు బాలకృష్ణ ప్రస్తుతం గోపీచంద్ మలినేని తో మరో సినిమా ఫైనల్ చేసే పనిలో బిజీగా ఉన్నారు. ఆ సినిమా పూర్తి స్థాయిలో ఫిక్స్ అయ్యే వరకు ‘ఆదిత్య 999’ పై దృష్టి పెట్టే అవకాశం లేదని తెలుస్తోంది.

4 /5

కొంతమంది ఇండస్ట్రీ వర్గాల అభిప్రాయం ప్రకారం ‘ఆదిత్య 999’ ను పక్కన పెట్టి, మోక్షజ్ఞకు కొత్త కథతో కొత్త సినిమా ప్రారంభిస్తే మంచిదని అంటున్నారు. కానీ బాలకృష్ణ మాత్రం తన కొడుకు అరంగేట్రం ఈ కథతోనే కావాలని గట్టిగా భావిస్తున్నారని చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, కొత్త లేదా అనుభవం లేని.. దర్శకుడితో రిస్క్ తీసుకోవడం ఆయనకు ఇష్టం లేదట.

5 /5

ఈ జాగ్రత్తలు సహజమే అయినా..ఆలస్యం మాత్రం పెరుగుతోంది. ప్రతి సంవత్సరం గడిచేకొద్దీ అభిమానుల ఆసక్తి తగ్గిపోతుందనే భయం ఉంది. ఈ ఏడాదిలోనైనా మోక్షజ్ఞ సినిమా మొదలుకాకపోతే, అభిమానులు ఎదురుచూపులతో అలసిపోతారేమో అన్న చర్చ కూడా జరుగుతోంది.

Nandamuri Mokshagna Mokshagna Debut Movie Nandamuri Mokshagna First Movie Balakrishna Son Mokshagna Mokshagna Movie Update

Next Gallery

Soundarya: అది ఒకటి అడ్డం పెట్టుకొని బయటే స్నానం చేసింది..అందరం షాక్ అయ్యాం..సౌందర్య గురించి నటుడు కీలక వ్యాఖ్యలు