Energy Lockdown: చీకట్లోకి ప్రపంచం? ఎనర్జీ లాక్‌డౌన్ అంటే ఏంటి? ఎందుకు ట్రెండింగ్ లో ఉంది.. ఇది అమలైతే మన పరిస్థితి ఏంటి?

Energy Crisis: కోవిడ్ కాలంలో  మనుషుల కదలికలపై ఆంక్షలు విధిస్తూ  లాక్‌డౌన్ చూశాము. కానీ ఇప్పుడు దానికంటే భయంకరమైన ఎనర్జీ లాక్ డౌన్ ముంచుకోస్తోంది.  ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు, గ్యాస్ సరఫరా వ్యవస్థలు స్తంభించిపోయే ప్రమాదం కూడా ఏర్పడుతోంది. అసలు ఏంటీ ఈ ఎనర్జీ లాక్ డౌన్? ఇది మన వంటింటి గ్యాస్ నుంచి రోడ్డుపై వెళ్లే బైక్ వరకు ఎలా ప్రభావం చూపుతుందో ఈ స్టోరీలో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 
ఏంటీ ఈ ఎనర్జీ లాక్ డౌన్:  సాధారణంగా విద్యుత్ లేదా ఇంధనం ఆదా చేయమని ప్రభుత్వం చెబుతుంది.  కానీ బలవంతంగా వినియోగాన్ని దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం వేరు. దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ లేదా విద్యుత్ ఉత్పత్తికి అవసరమైన బొగ్గు, గ్యాస్ కొరత ఏర్పడినప్పుడు మాత్రమే.. ప్రభుత్వం ప్రజల వినియోగంపై కఠినమైన ఆంక్షలను విధిస్తుంది. దీనినే  ఎనర్జీ లాక్‌డౌన్  అంటారు. అంటే ప్రభుత్వం అనుమతించిన సమయాల్లోనే కరెంట్ వాడుకోవడం..పరిమితంగానే ఇంధనం మాత్రమే కొనుగోలు చేయడం వంటివి దీనిలో భాగంగా ఉంటాయి. 

యుద్ధం తెచ్చిన చమురు సెగ:  మధ్యప్రాచ్యంలో ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచ దేశాలకు చమురు సరఫరా చేసే కీలక సముద్ర మార్గాలు మూతపడే ముప్పు పొంచి ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరఫరా అయ్యే ఆయిల్‌లో మెజారిటీ భాగం ఇక్కడి నుండే రావాలి. యుద్ధం వల్ల షిప్పింగ్ రూట్లు స్తంభించిపోవడంతో ముడి చమురు ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. దీంతో అనేక దేశాలు తమ వద్ద ఉన్న పరిమిత ఇంధనాన్ని కాపాడుకునేందుకు  ఎనర్జీ లాక్‌డౌన్  వైపు అడుగులు వేస్తున్నాయి.

అమల్లోకి వస్తే నిబంధనలు ఎలా ఉంటాయి?  ఎనర్జీ లాక్‌డౌన్ విధిస్తే మన దైనందిన జీవితం పూర్తిగా మారిపోతుంది. అనవసర ప్రయాణాలపై ఆంక్షలు ఉంటాయి. హైవేలపై వాహనాల వేగాన్ని తగ్గించడం ద్వారా ఇంధనాన్ని ఆదా చేయాలని ప్రభుత్వాలు ఆదేశిస్తాయి. ఆఫీసులు, మాల్స్, స్కూళ్లను వారంలో కొన్ని రోజులు మూసివేయడం లేదా  వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ను తప్పనిసరి చేయడం వంటివి జరుగుతాయి. ఏసీలు, హీటర్ల వాడకంపై జరిమానాలు విధించే అవకాశం కూడా ఉంది.

భారతదేశంపై ప్రభావం ఎంత?   భారతదేశం తన చమురు అవసరాల కోసం 80 శాతానికి పైగా ఇతర దేశాలపైనే ఆధారపడుతోంది. యుద్ధం వల్ల ధరలు పెరిగితే మన దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ రేట్లు అమాంతం పెరుగుతాయి. ఇది రవాణా రంగంపై ప్రభావం చూపి, పప్పులు, కూరగాయలు వంటి నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరగడానికి (ద్రవ్యోల్బణం) దారితీస్తుంది. ఫ్యాక్టరీలు పనివేళలు తగ్గించుకోవాల్సి రావచ్చు. ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.

ప్రత్యామ్నాయం ఏంటి?   ఈ గండం నుంచి గట్టెక్కేందుకు అంతర్జాతీయ ఇంధన సంస్థ  కీలక సూచనలు చేస్తోంది. ప్రజలు పబ్లిక్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్  వాడాలని, కార్ పూలింగ్ చేయాలని కోరుతోంది. భారత్ వంటి దేశాలు ఇప్పటికే సోలార్, విండ్ వంటి పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల వైపు వేగంగా మళ్లుతున్నాయి. ఇంధనాన్ని పొదుపుగా వాడుకోవడమే ఈ ఎనర్జీ లాక్‌డౌన్ భయం నుంచి బయటపడే మార్గమని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

