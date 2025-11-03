English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  EPFO Passbook Lite: EPFO పాస్‌బుక్ లైట్ అంటే ఏమిటి? ఈ కొత్త ఫీచర్ గురించి ఖాతాదారులు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే..!!

EPFO Passbook Lite: ఉద్యోగుల భవిష్యనిధి సంస్థ (EPFO) తమ సభ్యులకు మరింత సౌలభ్యం కల్పించేందుకు మరో కొత్త సదుపాయాన్ని ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు పీఎఫ్‌ ఖాతా వివరాలను తెలుసుకోవడం కోసం వేరే సైట్‌కి వెళ్లి లాగిన్‌ అవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండా, అదే EPFO మెంబర్‌ పోర్టల్‌లోనే పీఎఫ్‌ లావాదేవీలను సులభంగా చూడగలిగే విధంగా ‘పాస్‌బుక్‌ లైట్‌ (Passbook Lite)’ అనే కొత్త ఫీచర్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.
ఇంతకుముందు సభ్యులు తమ పాస్‌బుక్‌ వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే ప్రత్యేకంగా మరో సైట్‌లో లాగిన్‌ చేయాల్సి వచ్చేది. ప్రతి సారి యూజర్‌ ఐడి, పాస్‌వర్డ్‌ నమోదు చేయడం కొందరికి ఇబ్బందిగా మారింది. ఇప్పుడు ఆ తిప్పలు లేకుండా, మెంబర్‌ పోర్టల్‌లోని పాస్‌బుక్‌ విభాగంలో ‘పాస్‌బుక్‌ లైట్‌’ ఆప్షన్‌పై క్లిక్‌ చేయడం ద్వారా తక్షణమే పీఎఫ్‌ వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.

  ఈ కొత్త సదుపాయం గురించి కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి మన్‌సుఖ్‌ మాండవీయ ప్రకటించారు. ఆయన తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, పాస్‌బుక్‌ లైట్‌ ఆప్షన్‌ ద్వారా ఉద్యోగుల పీఎఫ్‌ కాంట్రిబ్యూషన్‌, ఉపసంహరణలు (Withdrawals), ప్రస్తుత బ్యాలెన్స్‌ వంటి ముఖ్యమైన సమాచారం చూడవచ్చు.  

అంతేకాకుండా, మరింత విస్తృతమైన గ్రాఫికల్‌ డేటా లేదా పూర్తి వివరాలు కావాలనుకునే వారికి, EPFO పాస్‌బుక్‌ ప్రధాన పోర్టల్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. అయితే రోజువారీ లావాదేవీలు లేదా తక్షణ బ్యాలెన్స్‌ చెక్‌ చేయాలనుకునే వారికి ‘పాస్‌బుక్‌ లైట్‌’ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

ఈ ఫీచర్‌ ద్వారా యూజర్‌ ఒక్కసారి లాగిన్‌ అయ్యి, అన్ని ప్రధాన సేవలను త్వరగా యాక్సెస్‌ చేయగలరు. అంటే, పీఎఫ్‌ సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడం ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ లేని విధంగా సులభం, వేగంగా మారింది.

  EPFO పాస్‌బుక్ లైట్‌ను వీక్షించడానికి, మీరు నేరుగా EPFO ​​సభ్యుల పోర్టల్ https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ ని సందర్శించాలి . దీని తర్వాత, UAN నంబర్, పాస్‌వర్డ్‌ను నమోదు చేయడం ద్వారా లాగిన్ అవ్వండి. తర్వాత వ్యూ ఆప్షన్‌కి వెళ్లి, పాస్‌బుక్ లైట్ పై క్లిక్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు మీ Mer IDని ఎంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత, మీరు మీ బ్యాలెన్స్, మరిన్నింటిని తనిఖీ చేయగలరు.    

