Karthika Purnima: జ్వాలా తోరణం అంటే ఏమిటి.. ! కార్తీక పౌర్ణమి సందర్బంగా చేసే జ్వాలా తోరణం మహత్యం ఇదే..

Karthika Purnima: తెలుగు క్యాలెండర్ ప్రకారం కార్తీక మాసానికి విశేష ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ మాసంలో చేసే చిన్న పూజ కూడా విశేష ఫలితాన్ని అందిస్తుంది. అందులో కార్తీక పౌర్ణమికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది. ఒక కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా చేసే జ్వాలా తోరణానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది.
Karthika Purnima:మన పూర్వీకులు ఏదో ఆచారాన్ని ప్రవేశపెట్టిన అందులో ఏదో నిగూఢమైన సైన్స్ లాంటిది దాగుంటుంది. ఈ మాసంలో దేవాలయాల్లో జ్వాలా తోరణాన్ని వెలిగిస్తుంటారు. ఈ ఆచారాన్ని ప్రవేశ పెట్టడం వెనుక ఒక కారణం ఉంది. గరడు పురాణంలో దీని ప్రస్తావన ఉంది. యమలోకంలోకి వెళ్ళిన వారికి మొదట దర్శనమిచ్చేది అగ్నితోరణం. యమలోకానికి వెళ్ళిన ప్రతి వ్యక్తి ఈ తోరణం గుండానే లోపలికి వెళ్ళాలి. వాస్తవానికి ఇది పాపులకు వేసే మొదటి శిక్ష.
కార్తీక పౌర్ణమిరోజున సాయంకాలం జ్వాలాతోరణం చేస్తారు ఎందుకు ? కార్తీక మాసంలో అత్యంత విశిష్టమైన అంశం జ్వాలా తోరణం. ఏ ఇతర మాసంలోనూ ఇలాంటి ఆచారం మనకు కనబడదు. కార్తీక పౌర్ణమినాడు శివాలయాల ముందు రెండు కర్రలు నిలువుగా పాతి.. ఒక కర్రను వాటికి అడ్డంగా పెడతారు.
అడ్డంగా పెట్టిన కర్రకు కొత్త గడ్డిని తీసుకువచ్చి చుడతారు. దీనికి యమద్వారం అని పేరు కూడా ఉంది. ఈ నిర్మాణంపై నెయ్యి పోసి మంట పెడతారు. ఆ మంట కింద నుంచి పరమేశ్వరుడిని పల్లకిలో అటూ ఇటూ మూడు సార్లు ఊరేగిస్తారు. ఈ ఆచారాన్ని ప్రవేశపెట్టడం వెనక ఒక కారణముంది.
యమలోకంలోకి వెళ్లినవారికి మొదట దర్శనమిచ్చేది ఈ అగ్ని తోరణమే. యమలోకానికి వెళ్లిన ప్రతి వ్యక్తీ ఈ తోరణం గుండానే లోపలికి వెళ్లాలి. వాస్తవానికి ఇది పాపులకు వేసే ప్రథమ శిక్ష. ఈ శిక్షను తప్పించుకోవాలంటే ఈశ్వరుడిని ప్రార్థించటం ఒకటే మార్గం.అందుకే కార్తీక పౌర్ణమి రోజున ఎవరైతే యమద్వారం నుంచి మూడు సార్లు అటూ ఇటూ వెళ్లి వస్తారో వారికి ఈశ్వరుడి కటాక్షం లభిస్తుందనేది పురాణ వచనం.
అందుకే అందరూ తప్పనిసరిగా ఈ జ్వాలాతోరణ మహోత్సవంలో పాల్గొనాలేనది శాస్త్ర వచనం.దీని వెనక మరో తత్వకోణం కూడా ఉంది. జ్వాలాతోరణం కింద ఈశ్వరుడి పల్లకి పక్కనే నడిస్తే -‘‘శివా ! నేను ఇప్పటి దాకా చేసిన పాపాలన్నీ ఈ మంటల్లో కాలిపోవాలి. వచ్చే ఏడాది దాకా ఎటువంటి తప్పు చేయకుండా సన్మార్గంలో నీ బాటలోనే నడుస్తా అని చెప్పడం అని ప్రతీకాత్మకంగా చెప్పటమే ఈ జ్వాలా తోరణం ఉద్దేశ్యం.
ఆ జ్వాలాతోరణం కాలిపోగా మిగిలిన గడ్డిని తీసుకువచ్చి - ఇంటి చూరులోనో.. గడ్డివాములోనో.. ధాన్యాగారంలోనోపెడతారు. అది ఉన్న చోట్ల భూతప్రేత పిశాచాలు ఇంటిలోకి రావనేది శాస్త్ర వచనం. ఈ గడ్డి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ సుఖశాంతులు కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం