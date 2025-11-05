English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Karthika Purnima: జ్వాలా తోరణం అంటే ఏమిటి.. ! కార్తీక పౌర్ణమి సందర్బంగా చేసే జ్వాలా తోరణం మహత్యం ఇదే..

Karthika Purnima: జ్వాలా తోరణం అంటే ఏమిటి.. ! కార్తీక పౌర్ణమి సందర్బంగా చేసే జ్వాలా తోరణం మహత్యం ఇదే..

Karthika Purnima: తెలుగు క్యాలెండర్ ప్రకారం కార్తీక మాసానికి విశేష ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ మాసంలో చేసే చిన్న పూజ కూడా విశేష ఫలితాన్ని అందిస్తుంది. అందులో కార్తీక పౌర్ణమికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది. ఒక కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా చేసే జ్వాలా తోరణానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది.
1 /6

Karthika Purnima:మన పూర్వీకులు   ఏదో ఆచారాన్ని ప్రవేశపెట్టిన అందులో ఏదో నిగూఢమైన సైన్స్ లాంటిది దాగుంటుంది. ఈ మాసంలో దేవాలయాల్లో జ్వాలా తోరణాన్ని వెలిగిస్తుంటారు.   ఈ ఆచారాన్ని ప్రవేశ పెట్టడం వెనుక ఒక కారణం ఉంది. గరడు పురాణంలో దీని ప్రస్తావన ఉంది.  యమలోకంలోకి వెళ్ళిన వారికి మొదట దర్శనమిచ్చేది అగ్నితోరణం. యమలోకానికి వెళ్ళిన ప్రతి వ్యక్తి ఈ తోరణం గుండానే లోపలికి వెళ్ళాలి. వాస్తవానికి ఇది పాపులకు వేసే మొదటి శిక్ష. 

2 /6

కార్తీక పౌర్ణమిరోజున సాయంకాలం జ్వాలాతోరణం చేస్తారు ఎందుకు ? కార్తీక మాసంలో అత్యంత విశిష్టమైన అంశం జ్వాలా తోరణం. ఏ ఇతర మాసంలోనూ ఇలాంటి ఆచారం మనకు కనబడదు. కార్తీక పౌర్ణమినాడు శివాలయాల ముందు రెండు కర్రలు నిలువుగా పాతి.. ఒక కర్రను వాటికి అడ్డంగా పెడతారు. 

3 /6

అడ్డంగా పెట్టిన కర్రకు కొత్త గడ్డిని తీసుకువచ్చి చుడతారు. దీనికి యమద్వారం అని పేరు కూడా ఉంది. ఈ నిర్మాణంపై నెయ్యి పోసి మంట పెడతారు. ఆ మంట కింద నుంచి పరమేశ్వరుడిని పల్లకిలో అటూ ఇటూ మూడు సార్లు ఊరేగిస్తారు. ఈ ఆచారాన్ని ప్రవేశపెట్టడం వెనక ఒక కారణముంది. 

4 /6

యమలోకంలోకి వెళ్లినవారికి మొదట దర్శనమిచ్చేది ఈ అగ్ని తోరణమే.  యమలోకానికి వెళ్లిన ప్రతి వ్యక్తీ ఈ తోరణం గుండానే లోపలికి వెళ్లాలి. వాస్తవానికి ఇది పాపులకు వేసే ప్రథమ శిక్ష. ఈ శిక్షను తప్పించుకోవాలంటే ఈశ్వరుడిని ప్రార్థించటం ఒకటే మార్గం.అందుకే కార్తీక పౌర్ణమి రోజున ఎవరైతే యమద్వారం నుంచి మూడు సార్లు అటూ ఇటూ వెళ్లి వస్తారో వారికి ఈశ్వరుడి కటాక్షం లభిస్తుందనేది పురాణ వచనం. 

5 /6

అందుకే అందరూ తప్పనిసరిగా  ఈ జ్వాలాతోరణ మహోత్సవంలో పాల్గొనాలేనది శాస్త్ర వచనం.దీని వెనక మరో తత్వకోణం కూడా ఉంది. జ్వాలాతోరణం కింద ఈశ్వరుడి పల్లకి పక్కనే నడిస్తే -‘‘శివా ! నేను ఇప్పటి దాకా చేసిన పాపాలన్నీ ఈ మంటల్లో కాలిపోవాలి. వచ్చే ఏడాది దాకా ఎటువంటి తప్పు చేయకుండా సన్మార్గంలో నీ బాటలోనే నడుస్తా అని చెప్పడం అని ప్రతీకాత్మకంగా చెప్పటమే ఈ జ్వాలా తోరణం ఉద్దేశ్యం. 

6 /6

ఆ జ్వాలాతోరణం కాలిపోగా మిగిలిన గడ్డిని తీసుకువచ్చి - ఇంటి చూరులోనో.. గడ్డివాములోనో.. ధాన్యాగారంలోనోపెడతారు. అది ఉన్న చోట్ల భూతప్రేత పిశాచాలు ఇంటిలోకి రావనేది శాస్త్ర వచనం. ఈ గడ్డి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ సుఖశాంతులు కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం

karthika Purnima Jwala thoranam Karthika Pournami Akasha Deepam Akasha Deepam Importance Brahmi Muhurtham Rathri Snanam Udaya Snanam

Next Gallery

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం ఎవరిదో చూడండి!