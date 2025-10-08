English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Prabhas:.ప్రభాస్ సెల్ ఫోన్ వాల్ పేపర్ చూశారా.. దీని వెనుక ఇంత అర్థం ఉందా..!

Prabhas Wall Paper: వరస పాన్ ఇండియా సినిమాలు చేస్తూ ప్రస్తుతం దూసుకుపోతున్న హీరో ప్రభాస్. ప్రభాస్ గురించి ఎలాంటి చిన్న వార్త అయినా కానీ.. నిమిషాల్లో.. అన్ని మధ్యమాలలో వైరల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇంత పాపులారిటీ తెచ్చుకున్న ఈ హీరో సెల్ఫోన్ గురించి ఇప్పుడు ఒక వార్త అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది..
1 /5

గత కొద్ది రోజుల నుంచి సోషల్ మీడియాలో ప్రభాస్ వాల్ పేపర్ గురించి పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతుంది. ఈ మధ్యనే ప్రభాస్ ఒక వీడియోలో.. తన ఫోన్ ఆన్ చేయడంతో.. అక్కడ ప్రభాస్ ఫోన్ కి పెట్టుకున్న వాల్ పేపర్ కనిపించింది. 

2 /5

ఇక ఇది జరిగిన దగ్గర నుంచి.. ప్రభాస్ వాల్ పేపర్ సోషల్ మీడియాలో తెగ కనిపిస్తోంది. అంతెందుకు ఆయన అభిమానులు చాలామంది ఆ ఫోటోనే ఏకంగా వాళ్ళ వాల్ పేపర్స్ గా కూడా పెట్టుకునేస్తున్నారు. 

3 /5

మొత్తానికి ప్రభాస్ పుణ్యమా అని ఆ వాల్ పేపర్ క్రేజ్ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరిగిపోయింది. ఈ క్రమంలో అసలు ప్రభాస్ పెట్టుకున్న ఈ వాల్ పేపర్ వెనుక కథ ఏమిటి అని కొంతమంది రీసెట్ చేయడం ప్రారంభించారు. 

4 /5

అసలు విషయానికి వస్తే ప్రభాస్ పెట్టుకున్న వాల్ పేపర్ కొండల మధ్య ఒక చెట్టు. ఇక ఈ వాల్ పేపర్ కి అర్థం ఇదేనని ఒక కథను తెగ షేర్ చేస్తున్నారు అందరు. అదేమిటి అంటే ఈ వాల్ పేపర్ గమనించినట్టయితే.. ఎన్నో రాళ్ల మధ్య ఒక పెద్ద చెట్టు కనిపిస్తుంది.              View this post on Instagram                       A post shared by NBUR (@naku_bhutulu_urike_ravuu)

5 /5

అంటే ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నా కానీ.. మనం ప్రయత్నిస్తే.. వాటి మధ్యనే ఒక చెట్టు లాగా ఎదగొచ్చు.. అని అర్థం వచ్చేలా ఈ వాల్ పేపర్ ఉంది అని అభిప్రాయపడుతున్నారు అందరూ. మొత్తానికి దీని వెనక ఇంత కథ ఉందా.. అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు మరికొందరు.

Prabhas mobile wallpaper Prabhas wallpaper meaning Prabhas phone wallpaper photo Prabhas viral video Prabhas fans reaction Prabhas Mobile

