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Rashmika Mandanna: రష్మికకు టెండన్ డిటాచ్మెంట్.. అంటే ఏమిటి? అది ఎంత ప్రమాదకరం?

Written ByVishnupriya
Published: Aug 01, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:06 AM IST

Rashmika Mandanna:టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ రష్మిక మందన్నా షూటింగ్ సమయంలో గాయపడినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం ఆమె 'మైసా', 'రణబాలి' సినిమాల షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉంది. యాక్షన్ సన్నివేశాలు, డ్యాన్స్ షూట్ చేస్తుండగా ఆమె హిప్ భాగంలో తీవ్ర గాయం అయినట్లు సమాచారం. వైద్యులు ఆమెకు ఆరు వారాల పూర్తి విశ్రాంతితో పాటు రీహాబిలిటేషన్ చేయాలని సూచించినట్లు తెలుస్తోంది.

What is tendon detachment1/5

రష్మిక హిప్ గాయం

రష్మికకు తగిలిన గాయాన్ని టెండన్ డిటాచ్మెంట్ అని అంటున్నారు. టెండన్ అనేది కండరాన్ని ఎముకతో కలిపి ఉంచే బలమైన కణజాలం. మనం నడవడం, పరుగెత్తడం, చేతులు, కాళ్లు కదల్చడం వంటి ప్రతి కదలికలో టెండన్లు ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. ఇవి ఎముక నుంచి విడిపోతే దానినే టెండన్ డిటాచ్మెంట్ లేదా కంప్లీట్ టెండన్ రప్చర్ అంటారు.  

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టెండన్ డిటాచ్మెంట్

ఈ గాయం ఎక్కువగా హిప్, మోకాలు, భుజం లేదా కాలి మడమ వంటి భాగాల్లో కనిపిస్తుంది. రష్మికకు హిప్ ప్రాంతంలో ఈ గాయం జరిగినట్లు సమాచారం. దీంతో కాలు పక్కకు కదపడం, బరువు మోయడం, ఎక్కువసేపు నిలబడటం కూడా చాలా కష్టంగా మారుతుంది. తీవ్రమైన నొప్పి, వాపు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది.  

Rashmika hip injury3/5

టెండన్ రప్చర్

సాధారణంగా ఈ గాయం ఎత్తు నుంచి పడటం, ప్రమాదాలు, క్రీడల్లో బలమైన దెబ్బ తగలడం లేదా శరీరంపై ఒక్కసారిగా ఎక్కువ ఒత్తిడి పడటం వల్ల వస్తుంది. కష్టమైన యాక్షన్ సన్నివేశాలు చేసే నటులు, డ్యాన్సర్లు, క్రీడాకారుల్లో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. వైద్యుల ప్రకారం ఈ రకమైన గాయాలు ఎక్కువగా అథ్లెట్లలోనే కనిపిస్తాయి.  

Rashmika injury4/5

అవల్షన్ ఇంజరీ

టెండన్ డిటాచ్మెంట్‌కు చికిత్స గాయం తీవ్రతను బట్టి ఉంటుంది. చిన్న గాయమైతే విశ్రాంతి, మందులు, ఫిజియోథెరపీతో కోలుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ టెండన్ పూర్తిగా విడిపోయినట్లయితే శస్త్రచికిత్స అవసరం కావచ్చు. ఆ తర్వాత కూడా కొన్ని వారాలు లేదా నెలల పాటు రీహాబిలిటేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది.  

Rashmika Mandanna5/5

టెండన్ అంటే ఏమిటి

రష్మిక త్వరగా కోలుకోవాలని అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో ఆకాంక్షిస్తున్నారు. వైద్యులు పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాతే ఆమె షూటింగ్‌కు తిరిగి వెళ్లే అవకాశం ఉంది.

TAGS:
Rashmika Mandanna
Rashmika Injury
Rashmika hip injury
Tendon detachment
What is tendon detachment

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