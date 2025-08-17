Snakes Venom Facts: పాము విషం ఏ రంగులో ఉంటుందో తెలుసా?.. ఈ విషయాలు కలలో కూడా మీరు ఊహించలేరు.!.

Snakes in monsoon Season: చాలా మంది పాము కాటేయగానే ఆ ప్రదేశం అంతా నీలం రంగులోకి మారిపోయి ఉంటుంది. దీంతో పాము విషం నీలం రంగులో ఉంటుందని భావిస్తారు. కానీ పాము విషం అనేది నీలం రంగులో ఉండదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
వానాకాలంలో తరచుగా పాములు ఎక్కువగా తమ పుట్టల నుంచి బైటకు వస్తాయి. అవి వెచ్చగాను, పొడిగాను ఉండే ప్రదేశాల్లో ఉండేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తాయి.అందుకు పాములు వానాకాలంలో మన ఇళ్లలోకి వచ్చి సజ్జల మీద , బెడ్ లలో, బైక్ ల డిక్కీలలో దూరి దాక్కుంటాయి. ఇలాంటివి మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం.
ఈ క్రమంలో చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీలకు సమాచారం ఇస్తారు. మరికొంత మంది మాత్రం పాముల్ని చంపుతుంటారు. అంతే కాకుండా స్నేక్ లు కన్పిస్తే ఆ ప్రదేశంలోకి మరల అస్సలు పొరు. అయితే.. కాటు వేసిన ప్రదేశంలో రెండు గాట్లు ఉంటే అది విషపూరితమైన పాము కాటేసిందని అర్థం.
పాము కాటువేసిన తర్వాత విషం ఏ రంగులో ఉంటుందని కొంత మంది తెలుసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తారు. కాటు వేసిన తర్వాత ఆ భాగం నల్లగా, నీలం రంగులోకి మారిపోతుంది. దీన్ని బట్టి పాము విషం నీలం రంగులో ఉంటుందని అందరు భావిస్తారు. కానీ పాము విషం నీలం రంగులో ఉండదని కొంత మంది చెబుతుంటారు.
సాధారణంగా పాము విషం పసుపు లేదా డార్క్ పసుపు రంగులో ఉంటుందంట. పాముల విషం రంగు ముఖ్యంగా దానిలో ఉండే.. L-అమైనో ఆమ్లం ఆక్సిడేస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే.. అడవుల్లో సంచరించే పాముల విషం ఒక రంగులోను, గ్రామాల్లో సంచరించే పాము విషం మరో రంగులో ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
కొన్నిసార్లు పాము తెల్లని రంగు విషాన్ని కూడా చిమ్ముతుందంటారు. అందుకే కొంత మంది తమ నోట్లో నుంచి తెల్లని నురుగు కక్కుకుని మరణించడం మనం చూస్తుంటాం. అయితే ఈ విధంగా పాములు ప్రత్యేకంగా వెరైటీ రంగులు గల విషాన్ని బైటకు వెదజల్లుతాయి.
పాములల్లో కొన్ని అత్యంత విషపూరిమైనవి కాగా, మరికొన్ని మాత్రం అంతగా విషాన్ని కల్గి ఉండవంటారు. కాటు వేసిన తర్వాత రెండు గాట్లు ఉంటే.. అది విషపూరితమైన పాముగా చెబుతారు. మొత్తంగా పాము విషపూరిమైన, కాకున్న దాని నుంచి మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పాము కాటు వేసే ముందు కొన్నిసార్లు వార్నింగ్ ఇచ్చినట్లు బుసలు కొడుతుందంట.ఒక వేళ ఆసమయంలో కనుక అలర్ట్ అయితే పాము కాటు నుంచి తప్పించుకొవచ్చు.