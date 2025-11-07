English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • CIBIL Score: ఒకటి కంటే ఎక్కువ క్రెడిట్ కార్డులు వాడితే...మీ సిబిల్ స్కోరు పెరుగుతుందా? తగ్గుతుందా? అసలు విషయం ఇదే..!!

Multiple Credit Cards Impact On Credit Score Telugu: నేటికాలంలో చాలా మంది తమ రోజువారీ ఖర్చులను సులభంగా నిర్వహించుకునేందుకు క్రెడిట్ కార్డులపై ఆధారపడుతున్నారు. క్రెడిట్ కార్డులు అత్యవసర సమయంలో సహాయకరంగా ఉంటాయి. అయితే కొంతమంది ఒకటి కంటే ఎక్కువ క్రెడిట్ కార్డులను వాడుతుంటారు. అయితే మల్టీపుల్ క్రెడిట్ కార్డులను కలిగి ఉండటం వల్ల సిబిల్ స్కోర్ పెరుగుతుందా లేదా తగ్గుతుందా అనే సందేహం చాలా మందిలో ఉంటుంది.

మల్టీపుల్ క్రెడిట్ కార్డులను వాడటం వల్ల సిబిల్ స్కోర్ పెరుగుతుందా లేదా తగ్గుతుందా అనేది ఆ కార్డులను ఉపయోగించే తీరుపై పూర్తిగా ఆధారపడి ఉంటుంది. సరైన పద్ధితిలో వాడినట్లయితే మీ క్రెడిట్ స్కోర్ మెరుగుపడుతుంది. కానీ నిర్లక్ష్యం చేస్తూ సరైన సమయంలో బిల్లులు చెల్లించనట్లయితే అది మీ సిబిల్ స్కోర్ ను తగ్గిస్తుంది.

అయితే మల్టీపుల్ క్రెడిట్ కార్డులు వాడటం వల్ల ప్రయోజనాలు అనేకం ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఇది మీ క్రెడిట్ వినియోగ నిష్పత్తిని తగ్గిస్తుంది. అంటే మీ మొత్తం క్రెడిట్ లిమిట్ లో 30శాతం కంటే తక్కువ మొత్తాన్ని వాడినట్లయితే అది సిబిల్ స్కోర్ పై పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. వేర్వేరు అవసరాలకు వేర్వేరు కార్డులను వాడటం ఆర్ధిక క్రమశిక్షణకు సూచిగా ఉంటుంది.

అయితే మీరు ఎన్ని కార్డులు వాడినా ప్రతి కార్డుపై ఉన్న బిల్లులను సకాలంలో చెల్లించినట్లయితే మీ రీపేమెంట్ హిస్టరీ అనేది బలంగా ఉంటుంది. ఇది భవిష్యత్తులో లోన్స్ పొందేందుకు మరింత సులభంగా మారుతుంది.

అయితే మల్టిపుల్ క్రెడిట్ కార్డులను అజాగ్రత్తగా వాడటం వల్ల ప్రతికూల ఫలితాలను చూడాల్సి వస్తుంది. ఒక కార్డులో అయినా చెల్లింపు ఆలస్యం లేదా డిఫాల్ట్ అయితే అది మొత్తం సిబిల్ స్కోర్‌ పై ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. అలాగే తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ కార్డుల కోసం దరఖాస్తు చేయడం వల్ల బ్యాంకులు మీ క్రెడిట్ ప్రొఫైల్‌పై కఠినమైన తనిఖీలు చేస్తాయి. ఇది స్కోర్‌ను తగ్గిస్తుంది.

    మరోవైపు, ఎక్కువ కార్డులు ఉండటం వల్ల కొందరు విచ్చలవిడిగా ఖర్చు చేస్తుంది. ఇది అప్పు భారాన్ని మరింత పెంచుతుంది. అదనంగా, పాత కార్డులను డీయాక్టివేట్ చేసినట్లయితే మీ క్రెడిట్ హిస్టరీ స్కోర్‌పై ప్రతికూల ప్రభావం చూపిస్తుంది.  

మల్టిపుల్ క్రెడిట్ కార్డులను వాడాలనుకునేవారు కొన్ని రూల్స్ పాటించాల్సి ఉంటుంది. మీ మొత్తం క్రెడిట్ లిమిట్‌లో 30 శాతం కంటే ఎక్కువ వాడకండి. అన్ని బిల్లులను సకాలంలో చెల్లించండి. పాత కార్డులను మూసివేయకుండా వాటిని యాక్టివ్‌గా ఉంచండి. కొత్త కార్డులకు అప్లై చేసేముందు కనీసం ఆరు నెలల గ్యాప్ ఇవ్వడం మంచిది. అదనంగా, మీ క్రెడిట్ రిపోర్ట్‌ను క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేయడం ద్వారా పొరపాట్లను సరిదిద్దుకోవచ్చు.

మల్టీ క్రెడిట్ కార్డులు కలిగి ఉండటం స్వతహాగా మంచిదో చెడ్డదో కాదు. మీరు వాటిని తెలివిగా వాడితే, సమయానికి చెల్లింపులు చేస్తే, ఖర్చులను నియంత్రిస్తే అవి మీ ఆర్థిక విశ్వసనీయతను పెంచి సిబిల్ స్కోర్‌ను బలపరుస్తాయి. కానీ అవే కార్డులు నిర్లక్ష్యంగా వాడితే అప్పు భారాన్ని పెంచి మీ ఆర్థిక స్థితిని దెబ్బతీసే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి బాధ్యతాయుతమైన వినియోగమే మంచి క్రెడిట్ ప్రొఫైల్‌కు మూలాధారం అవుతుంది.  

