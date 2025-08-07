English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Fastest Indian Trains: దేశంలో హై-స్పీడ్‌తో నడిచే 5 ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లు ఇవే.. టాప్‌లో ఏ ట్రైన్ ఉందంటే..?

Indian train speed: దేశంలోని కోట్లాది మంది ప్రజల రోజువారి జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా రైళ్లు మారిపోయాయి. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా రైల్వేలు హై-స్పీడ్ రైళ్లలో కూడా వేగంగా పురోగతి సాధించాయి. వందే భారత్ వంటి సెమీ-హై-స్పీడ్ రైళ్లు వచ్చిన తర్వాత.. ఇప్పుడు భారతదేశంలో అత్యంత వేగవంతమైన రైలు ఏది అని ప్రజలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు. వందే భారత్, రాజధాని, దురంతో, సూపర్‌ఫాస్ట్ ఎక్స్‌ప్రెస్, మెయిల్ రైళ్లు.. వీటిలో ఏ రైలు హై-స్పీడ్‌తో ప్రయాణిస్తుందో  ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
 
వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్.. భారతదేశంలో మొట్టమొదటి  సెమీ-హై స్పీడ్ రైలు. అంతేకాకుండా అత్యంత వేగవంతమైన రైలు కూడా ఇదే. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 180 కిలోమీటర్లు. అయితే  ట్రాక్ పరిస్థితుల ఆధారంగా సగటు వేగం గంటకు 80 నుండి 96 కిలోమీటర్ల మధ్య మారుతూ ఉంటుంది. న్యూఢిల్లీ నుండి వారణాసి వరకు ఇది సగటున గంటకు  96.37 కిమీ వేగంతో 8 గంటల్లో 771 కిమీ దూరాన్ని కవర్ చేస్తుంది. ఈ రైలు ఆధునిక సాంకేతికతతో సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తుంది.    

1969లో ప్రారంభించబడిన రాజధాని ఎక్స్‌ప్రెస్ భారతదేశంలోని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక రైళ్లలో ఒకటి. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 140 కిలోమీ మరియు సగటు వేగం గంటకు 88-90 కి.మీ. ముంబై నుండి న్యూఢిల్లీ వరకు 1385 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని 15 గంటల 50 నిమిషాల్లో  చేరుకుంటుంది. సగటు వేగం గంటకు 90.46 కి.మీ.  న్యూఢిల్లీ నుండి హౌరా రాజధాని వరకు 1450 కి.మీ. దూరాన్ని 17 గంటల 20 నిమిషాల్లో పూర్తి చేస్తుంది.  

దురంతో ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లు తక్కువ స్టాప్‌లతో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణిస్తాయి. ఇవి గంటకు 135 కిలోమీటర్ల వేగంతో నడుస్తాయి. న్యూఢిల్లీ నుండి సీల్దా దురంతో మరియు న్యూఢిల్లీ నుండి హౌరా దురంతో.. 1450-1457 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని 17 గంటల కంటే తక్కువ సమయంలోనే చేరుకుంటాయి. సగటు వేగం గంటకు 91.13 కిలోమీటర్లుగా ఉంటుంది.  

ముంబై LTT-హజ్రత్ నిజాముద్దీన్  వంటి సూపర్‌ఫాస్ట్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లు గంటకు 130 కి.మీ. గరిష్ట వేగాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇది 1,521 కి.మీ. దూరాన్ని 20 గంటల కంటే తక్కువ సమయంలోనే చేరుకుంటుంది. అదేవిధంగా  ముంబై సెంట్రల్ నుండి అహ్మదాబాద్ డబుల్ డెక్కర్ వరకు 493 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని 7 గంటల్లో 130 కి.మీ. వేగంతో  చేరుకుంటాయి. ఈ రైళ్లు సౌకర్యంతో పాటు సరసమైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తాయి.  

మెయిల్ రైళ్లు సాధారణంగా గంటకు 50 నుండి 70 కిలోమీటర్ల వేగంతో నడుస్తాయి. ఇవి ఎక్కువ స్టాప్‌లతో ప్రయాణీకులు ఎక్కడానికి మరియు దిగడానికి వీలుగా సౌలభ్యం కల్పిస్తాయి. వీటి ప్రధాన లక్ష్యం అధిక వేగం కంటే మెయిల్ మరియు పార్శిల్‌లను డెలివరీ చేయడం.  

