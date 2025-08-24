Buying Gold Guide: బంగారం కొనే ముందు జర జాగ్రత్త.. ఇవి చెక్ చేస్తున్నారా..? లేదా..? ఎందుకంటే డబ్బులు ఊరికే రావు కదా..!

Buying Gold Tips: ఈరోజుల్లో బంగారానికి ఉన్న డిమాండ్ అంతా ఇంతా కాదు. ముఖ్యంగా బంగారం కొనడం అంటే కేవలం షాపుకు వెళ్లి డిజైన్ బాగుందనుకుని తీసేసి వెళ్లిపోవడం కాదు. ఇది ఓ పెట్టుబడి, ఓ నమ్మకమైన ఆస్తి. కానీ చాలా మంది బంగారం కొనే ముందు కొన్ని విషయాలను మర్చిపోతుంటారు. అసలు బంగారం కొనేముందు ఎలాంటి విషయాలు తప్పకుండా చెక్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
బంగారం కొనేముందు కొన్ని చెక్ చేయాల్సిన ముఖ్యమైన విషయాలు ఉన్నాయి. ముందుగా బంగారం నాణ్యతకు హాల్ మార్క్ ఉందో లేదో పరిశీలించండి. అది ఉంటే మాత్రమే అది నిజమైనదని నమ్మవచ్చు.
తర్వాత బంగారం శుద్ధతను క్యారెట్లతో తెలుసుకోండి. ఉదాహరణకు 22 క్యారెట్ లేదా 24 క్యారెట్ వంటివి ఎంచుకోవచ్చు. ఎప్పుడూ బిల్ తీసుకోకుండా బంగారం కొనకండి. ఎందుకంటే అది భవిష్యత్తులో సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది.
మేకింగ్ ఛార్జీలు ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారా అని కూడా చూడండి. షాపు నమ్మకమైనదా అని ముందుగా తెలుసుకోండి. కొనుగోలు సమయంలో బంగారం ధరను సరిగ్గా నిర్ధారించుకోండి. వెయింగ్ మెషిన్ నాణ్యమైనదా అని కూడా పరిశీలించండి.
బంగారం కొన్న తర్వాత రిటర్న్ చేయవచ్చా లేదా మార్చవచ్చా అని తెలుసుకోండి. పాత బంగారం మార్చేటప్పుడు ధరల్లో తేడాలు ఉన్నాయేమో చూడండి. ఆన్ లైన్ లో కొంటున్నప్పుడు వెబ్ సైట్ విశ్వసనీయమైనదా అని పరిశీలించండి. బంగారం మీద డిజైన్ మన్నికైనదా లేదా సున్నితమైనదా అని చూడండి.
తక్కువ క్యారెట్ బంగారం ఎక్కడ ఉపయోగించాలో ముందుగా అర్థం చేసుకోండి. ఇలా చూసుకుంటే బంగారం కొనుగోలు సురక్షితంగా ఉంటుంది.