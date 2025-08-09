English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rakhi Rules: చేతినుంచి తీసేసిన రాఖీని ఏం చేయాలి.. ఇలా మాత్రం అస్సలు చేయకండి..

What to do rakhi after removed 
రాఖీ పౌర్ణమి…అనగానే.. అక్క, చెల్లెల్లు తమ అన్న, తమ్ముళ్లకి రాఖీ కట్టుకొని ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. అయితే కట్టుకునేటప్పుడు ఎంతో పవిత్రంగా కట్టుకునే రాఖి ఆ తరువాత ఏమి చేయాలి అనే సందేహం ఎంతోమందికి ఉంటుంది.. మీకు ఆ సందేహం ఉంటే ఇది చదవండి..
1 /5

రాఖీ లేదా రక్షాసూత్రం ఒక పవిత్రమైన దారంగా ప్రతి ఒక్కరూ భావిస్తారు. కాబట్టి, దానిని పడేయకూడదు.  ముఖ్యంగా ఎక్కడపడితే అక్కడ.. రాఖీని అస్సలు పడేయకూడదు.

2 /5

రాఖీని తీసివేసిన తర్వాత, మీరు దానిని నీటిలో నిమజ్జనం చేయవచ్చు.  

3 /5

లేదా రాఖీని తీసి చెట్టుకు కట్టవచ్చు లేదా మొక్కల్లో మట్టిలో పెట్టొచ్చు. 

4 /5

అంతేకాకుండా రాఖీని..కనీసం 24 గంటలు - గరిష్టంగా 15 రోజుల రాఖీని ధరించవచ్చు.  

5 /5

రాఖీని తీసిన తర్వాత దానిని నీటిలో వేయడం చాలా మంచి పని. ఇక రక్షాబంధన్ కట్టే ముందు ఉపవాసం ఉండాలి అనే నియమాలు అయితే లేదు. సాంప్రదాయకంగా ఉపవాసం ఉండవలసిన అవసరం లేదు, కానీ మీరు భక్తితో ఉపవాసం ఉండవచ్చు.

