Thalapathy Vijay: విజయ్‌కు ఇచ్చిన విరాట్ కోహ్లీ సూపర్ గిఫ్ట్ వెనుక పెద్ద కథే!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 23, 2026, 10:27 PM IST|Updated: May 23, 2026, 10:27 PM IST

Thalapathy Vijay:తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన ఒక ఫోటోతో వార్తల్లో నిలిచారు. ఆ ఫోటోలో ఆయన భారత క్రికెట్ స్టార్ విరాట్ కోహ్లీ సంతకం చేసిన క్రికెట్ బ్యాట్‌ను పట్టుకుని కనిపించారు. ఈ ప్రత్యేక బహుమతిని ఎంఆర్ఎఫ్ సంస్థ చైర్మన్ కె.ఎం. మమ్మెన్ విజయ్‌కు అందించారు.

ఎంఆర్ఎఫ్ సమావేశం

తమిళనాడు ప్రభుత్వ అధికారులతో జరిగిన ముఖ్యమైన సమావేశంలో ఈ గిఫ్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా ఎంఆర్ఎఫ్ సంస్థ తమిళనాడులో ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్న భారీ టైర్ తయారీ ప్రాజెక్ట్ గురించి చర్చించారు. సమాచారం ప్రకారం ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం సుమారు రూ.5,300 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టాలని సంస్థ భావిస్తోంది.  

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్

ఈ కొత్త గ్రీన్‌ఫీల్డ్ ప్లాంట్ ద్వారా దాదాపు వెయ్యి మందికి నేరుగా ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. దీంతో ఈ సమావేశం రాజకీయ, వ్యాపార వర్గాల్లో పెద్ద చర్చగా మారింది. అయితే ప్రజల దృష్టిని ఎక్కువగా ఆకర్షించింది మాత్రం విరాట్ కోహ్లీ సంతకం చేసిన బ్యాట్‌నే.  

సీఎస్‌కే

వైరల్ అయిన ఫోటోలో విజయ్ సూట్ ధరించి, భుజంపై వెష్టి వేసుకుని కనిపించారు. చేతిలో కోహ్లీ సంతకం ఉన్న బ్యాట్ పట్టుకుని ఎంతో ఆనందంగా ఫోజ్ ఇచ్చారు. ఈ ఫోటో సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ కావడంతో క్రికెట్ అభిమానులు కూడా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

ఎంఎస్ ధోనీ

విజయ్‌కు క్రికెట్ అంటే చాలా ఇష్టం అనే విషయం చాలా మందికి తెలుసు. ఆయన Chennai Super Kings జట్టుకు పెద్ద అభిమాని. ఐపీఎల్ ప్రారంభమైన సమయంలో సీఎస్‌కే జట్టుకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా కూడా పనిచేశారు. అప్పటి నుంచి ఆయనకు క్రికెట్‌తో మంచి అనుబంధం కొనసాగుతోంది.  

ఐపీఎల్ 2026

అలాగే మాజీ సీఎస్‌కే కెప్టెన్ MS Dhoniతో కూడా విజయ్‌కు మంచి స్నేహం ఉందని అభిమానులు చెబుతుంటారు. రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆయన క్రికెట్‌పై ప్రేమ తగ్గలేదు. ఇక ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఐపీఎల్ సీజన్‌లో విరాట్ కోహ్లీ అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉన్నారు. వరుసగా పరుగులు చేస్తూ అభిమానులను అలరిస్తున్నారు. దీంతో విజయ్ చేతిలో కోహ్లీ బ్యాట్ కనిపించడం అభిమానులకు మరింత ప్రత్యేకంగా అనిపించింది.

