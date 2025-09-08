English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Health Tips: భోజనానికి ముందా..? మధ్యలోనా..? లేదా తిన్నాకనా..? అసలు నీళ్లు ఎప్పుడు తాగితే ఆరోగ్యానికి మంచిది..!

Drinking Water for Health: మన శరీరంలో  60 నుంచి 70 శాతం వరకు నీటితో నిండి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన శరీరంలో జరిగే ప్రతి పనికి నీరు చాలా ముఖ్యం. అందుకే రోజూ మూడు నుంచి నాలుగు లీటర్ల నీరు తాగాలి. కానీ చాలా మందికి ఒక సందేహం ఉంటుంది. అన్నం తినేటప్పుడు నీరు తాగవచ్చా..? తిన్న తర్వాత తాగాలా..? లేక తినే ముందు తాగాలా..? ఈ విషయాన్ని ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
 
అన్నం తినేటప్పుడు కొద్దిగా నీరు తాగితే అన్నం సులభంగా మింగడానికి సాయపడుతుంది. ఆహారం మెత్తగా మారి జీర్ణం కావడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. కానీ ఎక్కువ నీరు తాగితే జీర్ణ రసాలు పలచబడి జీర్ణక్రియ మందగిస్తుంది. దీనివల్ల గ్యాస్, ఎసిడిటీ, ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు రావచ్చు.  

అన్నం తిన్న వెంటనే ఎక్కువ నీరు తాగితే జీర్ణక్రియ నెమ్మదిగా జరుగుతుంది. ఇది శరీరంలో ఇన్సులిన్ స్థాయిని పెంచవచ్చు. కొందరిలో బరువు పెరగడానికి కూడా కారణమవుతుంది. జీర్ణవ్యవస్థ బలహీనంగా ఉన్నవారికి గ్యాస్, ఎసిడిటీ సమస్యలు వస్తాయి.  

అన్నం తినే ముందు 15 నుంచి 30 నిమిషాల ముందు ఒక గ్లాస్ నీరు తాగితే ఆకలిని నియంత్రించవచ్చు. బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. 

ఇలా తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగవుతుంది. శరీరం హైడ్రేటెడ్‌గా ఉండి అన్ని అవయవాల పనితీరు మెరుగుపడుతుంది.  

ఆయుర్వేదం ప్రకారం అన్నం తినేటప్పుడు తక్కువ నీరు తాగడం మంచిది. తినే ముందు 30 నిమిషాలకు నీరు తాగితే శరీరానికి మేలు చేస్తుంది. తిన్న తర్వాత కనీసం 30 నిమిషాలు ఆగి నీరు తాగడం ఉత్తమం.

