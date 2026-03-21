WhatsApp Auto Translate Message Feature: మనం మాతృభాష కాకుండా ఇతర భాష నేర్చుకోవాలంటే కాస్త కష్టతరమే.. ఇక రాయాలంటే అది మరింత కష్టమని చెప్పొచ్చు. అయితే ఇక నుంచి భాష గురించి మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఐఫోన్ యూజర్లకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది వాట్సాప్. ఆటోమేటిక్గా 21 భాషల్లోకి ఇది ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
వాట్సాప్ కొన్ని లక్షల మంది యూజర్స్ కలిగి ఉంది. ఎప్పటికప్పుడు కొత్త అప్డేట్స్ తీసుకు వస్తూనే ఉంది. వాట్సాప్ ద్వారా మనం సందేశాలను పంపడమే కాకుండా.. స్టేటస్, గ్రూప్స్, మీటింగ్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అయితే వాట్సాప్ లో కేవలం ఇంగ్లీష్ మీ స్థానిక భాష మాత్రమే కాకుండా మొత్తంగా 21 భాషల్లోకి ఇకపై ఆటో ట్రాన్స్లేట్ అయ్యే ఫీచర్ కూడా అందుబాటులోకి రానుంది.
సాధారణంగా మన మాతృభాష తప్ప మిగతా భాషలు మనకు చదవడం, రాయడం కష్టతరమే అవుతాయి. అర్థం చేసుకోవడం అంటే మనవల్ల కాని పని. మీ మాతృభాషలో ఉన్న లాంగ్వేజ్ ని ఇతర 21 భాషల్లోకి సులభంగా అనువాదం చేసేస్తుంది వాట్సాప్. కేవలం భారత్ మాత్రమే కాదు స్పానిష్, ఫ్రెంచ్, హిందీ వంటి భాషల్లోకి అనువాదం అయిపోతుంది.
ఈ కొత్త ఫీచర్ ద్వారా కమ్యూనికేషన్ కూడా పెరుగుతుంది. వర్క్ లేదా ట్రావెల్, పర్సనల్ కనెక్టివిటీ సులభంగా కమ్యూనికేట్ చేయవచ్చు. WAbetainfo ప్రకారం ఈ కొత్త ఫీచర్తో మన పర్సనల్ మెసేజ్లతోపాటు గ్రూప్ మెసేజ్లు కూడా ఆటోమేటిక్గా అనువాదం అయిపోతాయి.
వాట్సాప్ నయా ఫీచర్తో వివిధ భాషల్లో కూడా మనం కూడా కమ్యూనికేట్ చేయవచ్చు. ఇతర ప్రాంతాల వారితో సులభంగా కనెక్ట్ అయి చాట్ కూడా చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఈ ఫీచర్ చాట్ సెట్టింగ్ ద్వారా ఆటోమేటిక్గా మెసేజ్ ట్రాన్ల్సేట్ అయిపోతుంది. అంతేకాదు ఈ చాట్స్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ తో భద్రంగా ఉంటుంది. ఇతరులకు ఈ మెసేజ్ కూడా చేరదు.
అంతేకాదు యూజర్లకు మరో గుడ్ న్యూస్. ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లేకుండానే మీరు ఈ ఆటో ట్రాన్స్లేషన్ కూడా పొందవచ్చు. అయితే దీనికి యూజర్లు లాంగ్వేజ్ ప్యాక్స్ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. తద్వారా సులభంగా ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ లేకున్నా అనువాదం అయిపోతాయి. మీకు అవసరం లేనప్పుడు దాన్ని డిసేబుల్ కూడా చేసుకోవచ్చు.
ప్రస్తుతం ఈ ఆటో ట్రాన్స్లేట్ మెసేజ్ ఫీచర్ వాట్సాప్ అభివృద్ధి దశలో ఉంది. యూజర్స్ మధ్య మరింత కమ్యూనికేషన్ పెంచడానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. యూజర్లో చాట్ పైన టాప్ చేస్తే ట్రాన్స్లేట్ ఆప్షన్ ఎంచుకోగానే ఆటోమేటిక్గా అనువాదం అయిపోతుంది. దీనివల్ల సమయం కూడా ఆదా అవుతుంది. వివిధ భాషల్లోకి ఈ సులభంగా ట్రాన్స్లేట్ అయిపోతుంది.