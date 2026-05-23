WhatsApp backup hack risk:ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ఉపయోగిస్తున్న మెసేజింగ్ యాప్ వాట్సాప్. వ్యక్తిగత చాట్స్ నుంచి ఆఫీస్ డాక్యుమెంట్స్ వరకు చాలా సెన్సిటివ్ సమాచారం ఇందులోనే షేర్ అవుతోంది. చాలామంది తమ చాట్లు ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్ట్ అయ్యి సేఫ్గా ఉంటాయని భావిస్తారు. కానీ చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే.. వాట్సాప్ బ్యాకప్లకు కూడా ప్రత్యేక భద్రత అవసరం.
మీరు వాట్సాప్ చాట్లను గూగుల్ డ్రైవ్ లేదా ఐక్లౌడ్లో బ్యాకప్ చేసుకుంటే.. ఆ బ్యాకప్కు ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ ప్రత్యేకంగా ఆన్ చేయాలి. లేదంటే హ్యాకర్లు లేదా థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ ద్వారా మీ బ్యాకప్ డేటా యాక్సెస్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఇందులో మీ పర్సనల్ ఫొటోలు, వీడియోలు, డాక్యుమెంట్లు, చాట్ హిస్టరీ అన్నీ ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఈ ప్రమాదాన్ని తగ్గించేందుకు వాట్సాప్ ప్రత్యేకంగా ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ బ్యాకప్ ఫీచర్ను అందిస్తోంది. ఈ ఫీచర్ను ఆన్ చేస్తే మీ బ్యాకప్ డేటా 64 అంకెల సెక్యూరిటీ కీ లేదా ప్రత్యేక పాస్వర్డ్తో లాక్ అవుతుంది. సరైన పాస్వర్డ్ లేకుండా ఆ డేటాను ఎవ్వరూ ఓపెన్ చేయలేరు. గూగుల్, ఆపిల్ లేదా మెటా సంస్థలకే ఆ బ్యాకప్లోని చాట్లు చదివే అవకాశం ఉండదు.
ఒకవేళ మీ గూగుల్ అకౌంట్ హ్యాక్ అయినా కూడా ఈ ఎన్క్రిప్షన్ ఫీచర్ ఆన్ చేసి ఉంటే బ్యాకప్ డేటా కోడ్ రూపంలో మాత్రమే కనిపిస్తుంది. అందుకే సైబర్ సెక్యూరిటీ నిపుణులు ఈ ఫీచర్ను తప్పనిసరిగా యాక్టివేట్ చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
ఈ ఫీచర్ను ఆన్ చేయడం చాలా సులభం. ముందుగా వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లాలి. అక్కడ చాట్స్ సెక్షన్లో చాట్ బ్యాకప్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిలో ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ బ్యాకప్ అనే ఆప్షన్ను ఎంచుకుని టోగుల్ ఆన్ చేయాలి. తర్వాత కొత్త పాస్వర్డ్ సెట్ చేయాలి లేదా 64-అంకెల సెక్యూరిటీ కీని సేవ్ చేసుకోవాలి.
ఇటీవల పాస్కీ ఫీచర్ కూడా బాగా పాపులర్ అవుతోంది. బయోమెట్రిక్స్ లేదా డివైజ్ లాక్ ద్వారా వెరిఫికేషన్ జరిగే ఈ విధానం మరింత సురక్షితంగా ఉంటుంది. సాధారణ పాస్వర్డ్ కంటే స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ లేదా పాస్కీ వాడటం ఉత్తమం. మీరు ఇప్పటివరకు ఈ సెట్టింగ్ ఆన్ చేయకపోతే వెంటనే చెక్ చేయండి. చిన్న సెట్టింగ్ అయినా భవిష్యత్తులో మీ వ్యక్తిగత సమాచారం హ్యాకర్ల చేతికి చిక్కకుండా కాపాడుతుంది.