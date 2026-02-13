Bank Account Holders: బ్యాంక్ ఖాతాదారులకు శుభవార్త.. ఈ ఒక్క మెసేజ్ పెడితే చాలు ఇక అంతా మీ ముందే..!

Banking Service : ఇప్పటి రోజుల్లో బ్యాంక్ పనులు చేయాలంటే బ్రాంచ్కు వెళ్లాల్సిన అవసరం చాలా వరకు తగ్గిపోయింది. నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ యాప్లతో పాటు ఇప్పుడు వాట్సాప్ బ్యాంకింగ్ సేవలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. చాలామందికి ఇది తెలియకపోయినా, వాట్సాప్లో కేవలం “Hi” అని మెసేజ్ చేస్తే చాలు… మీ బ్యాంక్కు సంబంధించిన చాలా వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.
వాట్సాప్ బ్యాంకింగ్ అంటే, బ్యాంక్ అందించే అధికారిక వాట్సాప్ నంబర్కు మెసేజ్ పంపితే, ఆటోమేటిక్గా మీకు అవసరమైన సమాచారం వస్తుంది. దీని కోసం ప్రత్యేక యాప్ డౌన్లోడ్ చేయాల్సిన పని లేదు. స్మార్ట్ఫోన్లో వాట్సాప్ ఉంటే సరిపోతుంది.
ఈ సేవ ద్వారా మీరు మీ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్, ఇటీవల జరిగిన లావాదేవీలు, మినీ స్టేట్మెంట్, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ వివరాలు, లోన్ సమాచారం, చెక్బుక్ స్థితి, బ్రాంచ్ అడ్రస్, కస్టమర్ కేర్ నంబర్ వంటి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. కొన్ని బ్యాంకులు బిల్ పేమెంట్లు, కార్డు బ్లాకింగ్ వంటి సేవలను కూడా అందిస్తున్నాయి.
వాట్సాప్ బ్యాంకింగ్ ఉపయోగించాలంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నంబర్ బ్యాంక్ అకౌంట్కు లింక్ అయి ఉండాలి. ఆ తర్వాత బ్యాంక్ ఇచ్చిన అధికారిక వాట్సాప్ నంబర్ను మీ ఫోన్లో సేవ్ చేసి, వాట్సాప్లో Hi అని మెసేజ్ పంపాలి. వెంటనే బ్యాంక్ నుంచి రిప్లై వస్తుంది. అందులో చూపించిన ఆప్షన్లను ఎంచుకుంటే మీకు కావాల్సిన సమాచారం వస్తుంది.
ప్రస్తుతం ఈ సేవను అందిస్తున్న కొన్ని ప్రధాన బ్యాంకుల వాట్సాప్ నంబర్లు ఇవే: State Bank of India (SBI): 90226 90226 HDFC Bank: 70700 22222 Axis Bank: 70361 65000 Union Bank of India: 96666 06060 Bank of Baroda: 84338 88777 Indian Bank: 87544 24242 Punjab National Bank: 92640 92640 Canara Bank: 90760 30001 Bank of India: 79979 87601
ఇంటి నుంచే, ఎక్కడ ఉన్నా బ్యాంక్ వివరాలు తెలుసుకోవడానికి వాట్సాప్ బ్యాంకింగ్ చాలా సులభమైన మార్గం. అయితే ఎప్పుడూ అధికారిక నంబర్కే మెసేజ్ చేయాలి. ఓటీపీలు, పిన్ నంబర్లు ఎవరితోనూ షేర్ చేయకూడదు. జాగ్రత్తగా వాడితే ఈ సేవ మీ సమయాన్ని, శ్రమను చాలా వరకు ఆదా చేస్తుంది.