WhatsApp: ఇక మీ వాట్సాప్ కి.. వారి దగ్గర నుంచి కొన్ని మెసేజ్లు మాత్రమే.. ఈ ఫీచర్ తెలుసుకోకపోతే ఇక అంతే సంగతి..!

WhatsApp New Feature : ప్రముఖ మెసేజింగ్ యాప్ వాట్సాప్‌ తన యూజర్లను స్పామ్ మెసేజ్‌ల నుంచి రక్షించేందుకు కొత్త ఫీచర్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ఫీచర్‌ ద్వారా తెలియని నంబర్లకు పంపే మెసేజ్‌లకు నెలవారీ పరిమితి విధించనుంది.. ప్రస్తుతం ఈ కొత్త అప్‌డేట్‌ టెస్టింగ్ దశలో ఉందని కంపెనీ ప్రకటించింది.
ఇకమీదట వాట్సాప్ లో..మన కాంటాక్ట్ లిస్టులో లేని నంబర్లకు మెసేజ్ పంపినప్పుడు, వారు రిప్లై ఇవ్వకపోతే ఆ మెసేజ్‌లు “నెలవారీ లిమిట్‌”లో లెక్కించబడతాయి. ఉదాహరణకు, ఒక వ్యక్తికి మూడు సార్లు మెసేజ్ పంపినా, ఆయన స్పందించకపోతే, యూజర్‌ యొక్క నెలవారీ కోటా నుంచి మూడు మెసేజ్‌లు తగ్గుతాయి.  

అయితే..ఈ నెలవారీ పరిమితి ఎంత అనే దానిపై వాట్సాప్‌ ఇంకా స్పష్టమైన వివరాలు ఇవ్వలేదు. వివిధ పరిమితులను పరీక్షిస్తున్నామని కంపెనీ తెలిపింది. లిమిట్‌కు దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు యూజర్‌కు హెచ్చరిక సందేశం వస్తుంది. ఒకవేళ లిమిట్‌ దాటితే, కొత్త కాంటాక్ట్‌లకు మెసేజ్ పంపే అవకాశాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తారు.

ఈ కొత్త నిబంధన ఫ్రెండ్స్ మరియు ఫ్యామిలీ చాట్స్‌పై ఎలాంటి ప్రభావం చూపదు. ఇది కేవలం తెలియని నంబర్లకు పంపే మెసేజ్‌లపైనే వర్తిస్తుంది. అందువల్ల సాధారణ వ్యక్తిగత సంభాషణలకు ఎలాంటి ఆటంకం ఉండదు.

ఇటీవలి కాలంలో వాట్సాప్‌ వ్యక్తిగత చాటింగ్‌ యాప్‌గా కాకుండా వ్యాపారాలు, కమ్యూనిటీల మధ్య పెద్ద వేదికగా మారింది. దీనితోపాటు స్పామ్, ప్రమోషనల్ మెసేజ్‌లు కూడా పెరిగిపోయాయి. ఈ పరిస్థితిని తగ్గించేందుకునే వాట్సాప్‌ ఈ కొత్త చర్య తీసుకుంది.

టెక్‌క్రంచ్‌ నివేదిక ప్రకారం, ఈ ఫీచర్‌ భారతదేశంలో ముఖ్యంగా 500 మిలియన్లకుపైగా యూజర్లకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. వ్యాపారాల పరంగా చూస్తే, ఇప్పుడు వారు గుంపుగా మెసేజ్‌లు పంపడం కంటే కస్టమర్లతో నిజమైన సంబంధాలను నిర్మించుకోవడంపై దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది.

ఈ కొత్త అప్‌డేట్‌ ద్వారా స్పామ్‌ను పూర్తిగా అరికట్టలేకపోయినా, యూజర్ల ఇన్‌బాక్స్‌ను ప్రశాంతంగా, శుభ్రంగా ఉంచడంలో ఇది ఒక పెద్ద ముందడుగు. వాట్సాప్‌ ఈ మార్పుతో మళ్లీ వ్యక్తిగత సంభాషణలకు ప్రాధాన్యతనివ్వాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

