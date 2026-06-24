WhatsApp Unknown Number Feature: వాట్సాప్ యూజర్లకి ఒక సూపర్ గుడ్ న్యూస్! ఇకపై మీకు తెలియని నంబర్ నుంచి మెసేజ్ వస్తే, ఆ నంబర్ని చెక్ చేసి వాట్సాప్ మీకు అలర్ట్ ఇస్తుంది. ఆన్లైన్ స్కామ్స్ అడ్డుకోవడానికి వాట్సాప్ ఈ కొత్త సెక్యూరిటీ ఫీచర్ని తీసుకొచ్చింది. తెలియని నంబర్ నుంచి మెసేజ్ రాగానే యూజర్లకు అలర్ట్ వచ్చేస్తుంది, అసలు ఆ ఫీచర్స్ ఏంటో చూద్దాం.
ప్రతిరోజూ వాట్సాప్ వాడకుండా ఉండలేం అనే పరిస్థితి వచ్చింది. అందుకే వాట్సాప్ ఎప్పటికప్పుడు కొత్త అప్డేట్స్తో పాటు భద్రతా ఫీచర్లను కూడా అందిస్తోంది. ఇప్పుడు వాట్సాప్ మరో అద్భుతమైన ఫీచర్ని తీసుకొచ్చింది.
ఆన్లైన్ స్కామ్స్ నుంచి రక్షణగా ఉండటానికి ఈ కొత్త ఫీచర్ని వాట్సాప్ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఎవరైనా తెలియని నంబర్ నుంచి మెసేజ్ చేస్తే, ఆ నంబర్ ఏ దేశానికి చెందినది, ఆ నంబర్తో కామన్ గ్రూప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనే వివరాలను కూడా ఇది చూపిస్తుంది.
అంతేకాదు, చాట్ కంటిన్యూ చేయాలా? లేక క్యాన్సిల్ చేయాలా? అనే ఆప్షన్స్ కూడా యూజర్లకి ఇస్తుంది. దీనివల్ల యూజర్లు ఆలోచించి చాట్ చేస్తారు, తద్వారా మోసాలు తగ్గుతాయని వాట్సాప్ నమ్ముతోంది.
ముఖ్యంగా మన దేశంలో స్పామ్, సైబర్ మోసాలు, నకిలీ మెసేజింగ్ పెరుగుతున్న ఈ టైమ్లో, వాట్సాప్ తెచ్చిన ఈ ఫీచర్ యూజర్లకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇది వారి ప్రైవసీని కాపాడటమే కాకుండా, మోసగాళ్లను సులభంగా సైలెంట్ చేయొచ్చు.
అంతేకాదు, వాట్సాప్లో ఇంకొక మంచి ఫీచర్ కూడా వచ్చింది. మీకు అవసరం లేని కాల్స్ వస్తే వాటిని రిజెక్ట్ చేయడానికి ఒక ఈజీ మార్గాన్ని వాట్సాప్ ఇచ్చింది. ఇన్స్టంట్ మెసేజింగ్ లేదా వాట్సాప్ ద్వారా తెలియని వాళ్ల నుంచి వచ్చే కాల్స్ని బ్లాక్ చేసుకునే సదుపాయం కూడా యూజర్లకి అందుబాటులోకి వచ్చింది.