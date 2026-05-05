WhatsApp:వాట్సాప్ ఇక పని చెయ్యదు..సెప్టెంబర్ 8 తర్వాత నిలిచిపోనున్న సేవలు.. వెంటనే మీ ఫోన్ చెక్ చేసుకోండి!

WhatsApp:ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మెసేజింగ్ యాప్ అయిన వాట్సాప్ గురించి ఒక ముఖ్యమైన అప్డేట్ వచ్చింది. 2026 సెప్టెంబర్ 8 నుంచి పాత ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లలో ఈ యాప్ పనిచేయదు అని అధికారికంగా ప్రకటించారు. ముఖ్యంగా ఆండ్రాయిడ్ 5.0 మరియు 5.1 వెర్షన్లపై నడిచే ఫోన్లు ఈ మార్పుతో ప్రభావితం అవుతాయి.
ఈ నిర్ణయం వల్ల ఎక్కువగా పాత మొబైల్ ఫోన్లు వాడుతున్న వినియోగదారులు ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా భారత్, బ్రెజిల్, పాకిస్తాన్, ఆఫ్రికా మరియు ఆసియా దేశాల్లో ఇంకా చాలా మంది పాత ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లు ఉపయోగిస్తున్నారు. అందువల్ల ఈ దేశాల్లో ఈ మార్పు ప్రభావం కొంచెం ఎక్కువగా కనిపించవచ్చు.
ఈ మార్పు అమల్లోకి రాకముందే వినియోగదారులకు వాట్సాప్ నుండి హెచ్చరికలు వచ్చాయి. “మీ ఫోన్ త్వరలో సపోర్ట్ కోల్పోతుంది” అనే మెసేజులు కనిపించాయి. దీంతో చాలా మంది ముందుగానే తమ చాట్లను బ్యాకప్ చేసుకోవాలని సూచించారు. ముఖ్యంగా గూగుల్ డ్రైవ్ లో బ్యాకప్ తీసుకోవడం లేదా కొత్త ఫోన్కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇది కేవలం సాధారణ వాట్సాప్ వినియోగదారులకు మాత్రమే కాదు, వాట్సాప్ బిజినెస్ వాడేవారికీ వర్తిస్తుంది. అంటే వ్యాపార అవసరాలకు వాడే యూజర్లు కూడా తమ ఫోన్లు మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది.
అయితే ఐఫోన్ వినియోగదారులకు మాత్రం ఎలాంటి సమస్య లేదు. ఐఓఎస్ 15.1 లేదా అంతకంటే కొత్త వెర్షన్ ఉన్న ఫోన్లలో వాట్సాప్ సాధారణంగా పనిచేస్తుంది. ఈ మార్పు పూర్తిగా ఆండ్రాయిడ్ యూజర్లకే పరిమితం అయింది.
వాట్సాప్ ఈ నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకుందంటే, కొత్త ఫీచర్లను అందించడానికి పాత వెర్షన్లు సరిపోవడం లేదు. కొత్తగా వచ్చే ఫ్లోటింగ్ చాట్ బబుల్స్, నోటిఫికేషన్ ఫీచర్లు వంటి వాటికి ఆధునిక సిస్టమ్ అవసరం ఉంటుంది. అందుకే పాత వెర్షన్లకు సపోర్ట్ నిలిపివేశారు.