WhatsApp Ban: వాట్సాప్ పూర్తిగా బ్లాక్.. ఆ స్థానంలోకి మరో యాప్ తీసుకొచ్చే యత్నంలో ప్రభుత్వం..!

WhatsApp Blocked : ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన మెసేజింగ్ యాప్లలో ఒకటైన వాట్సాప్కు ఒక దేశంలో మాత్రం ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. వాట్సాప్ను పూర్తిగా బ్లాక్ చేయాలని అక్కరి ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోందని మెటా కంపెనీ ఆరోపించింది. దీనిపై అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చర్చ మొదలైంది.
వాట్సాప్ అనేది ప్రతి ఒక్కరి జీవనశైలిలో చాలా ముఖ్యమైన యాప్ గా మారిపోయింది. ఈ క్రమంలో రష్యా ప్రభుత్వం మాత్రం ఈ యాప్ బంద్ చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. మెటా కంపెనీ ప్రకారం, రష్యా తమ దేశంలోని ఇంటర్నెట్ వ్యవస్థపై పూర్తి నియంత్రణ సాధించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. అందులో భాగంగా విదేశీ యాప్లపై ఆంక్షలు విధిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. ముఖ్యంగా వాట్సాప్ డొమైన్లను రష్యా ఇంటర్నెట్ సిస్టమ్స్లో బ్లాక్ చేసినట్లు సమాచారం వెలువడింది.
ఇదే సమయంలో రష్యా ప్రభుత్వం తమ దేశీయ యాప్లను ఎక్కువగా ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. “MAX” అనే యాప్ను ఉపయోగించాలని తమ పౌరులను కోరుతున్నట్లు సమాచారం. విదేశీ యాప్ల బదులుగా దేశీయ యాప్లను వాడాలని ప్రభుత్వం సూచిస్తున్నట్లు వార్తలు చెబుతున్నాయి.
మెటా కంపెనీ మాత్రం వినియోగదారులతో కనెక్ట్ అయ్యేందుకు తాము చేయాల్సిన ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తామని తెలిపింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది వాట్సాప్ను వ్యక్తిగత, వ్యాపార అవసరాల కోసం ఉపయోగిస్తున్నారు. అందువల్ల ఈ నిర్ణయం ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో అనేది చూడాల్సి ఉంది.
వాట్సాప్ బ్లాక్ అయితే వినియోగదారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు వెతకాల్సి ఉంటుంది. టెలిగ్రామ్, సిగ్నల్ వంటి యాప్ల వినియోగం పెరగవచ్చు. అయితే రష్యాలో పరిస్థితి ఎలా మారుతుందో అధికారిక ప్రకటనల తర్వాతే స్పష్టత వస్తుంది.
ఇటీవల చాలా దేశాలు తమ ఇంటర్నెట్ వ్యవస్థపై నియంత్రణ పెంచేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. జాతీయ భద్రత, డేటా సెక్యూరిటీ కారణాల వల్ల ఈ నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నట్లు చెబుతున్నారు. కానీ వినియోగదారుల స్వేచ్ఛ, కమ్యూనికేషన్పై దీని ప్రభావం ఉంటుందనే అభిప్రాయాలు కూడా ఉన్నాయి.